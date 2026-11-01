在澳大利亚，Midnight Oil乐队鼓手兼词曲作者罗布·赫斯特的女儿莱克斯完成了他所著《World is Almost at Peace: A Lifetime of Songwriting for Midnight Oil and More》。据澳大利亚广播公司新闻报道，这位音乐家于1月因胰腺癌去世时，手稿约完成了85%。

手稿的创作工作

莱克斯·赫斯特表示，在父亲去世约一个月后，她重返工作，并专注于准备这本书。家人、朋友和其他音乐人帮助填补了文本中留下的空白。

罗布·赫斯特在与疾病抗争的同时，用两年时间创作这部出版物。女儿称，是他的妻子莱斯利·霍兰德鼓励他开始这一项目。这位音乐家希望这本书主要讲述他作为词曲作者的工作，而不是打鼓。

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歌曲与合作者

这本书通过其作品目录中所有完成并录制的作品，依次讲述赫斯特的创作人生。内容涵盖他早期尝试创作歌词、参与Midnight Oil歌曲创作的经历，包括Beds Are Burning和Read About It，以及Ghostwriters和Backsliders项目。

书中的歌曲按时间顺序排列，并配有注释和其他资料。书中还以颜色标示不同作者对Midnight Oil作品中的诗句、押韵乃至词语所作的贡献——包括赫斯特本人、吉姆·莫吉尼和彼得·加勒特。

全书以赫斯特最后一首歌曲An Upwelling收尾，这首歌始终未被录制。莱克斯·赫斯特表示，父亲直至去世前都在创作这首歌，并在歌词旁留下和弦，因为他喜欢由另一个人继续完成这首作品的想法。

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