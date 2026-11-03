美国作家莎拉·J·马斯的小说A Court of Splintered Harmony成为自1998年开始有准确统计数据以来，在英国销售最快的成人奇幻类型图书。从10月27日出版至10月31日期间，该书在英国售出188,914册。

破纪录的销量

据《卫报》报道，销售数据由NielsenIQ BookData提供。该书也成为自丹·布朗的Inferno出版以来销售最快的精装小说：2013年，这部小说在首周售出22.9万册。

此前的成人奇幻纪录由丽贝卡·亚罗斯的小说Onyx Storm保持，该书于2025年1月的首周售出155,141册。出版商Bloomsbury还表示，A Court of Splintered Harmony创下自哈珀·李的Go Set a Watchman于2015年出版以来，英国所有成人小说中最高的单周销量成绩。

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回归系列

A Court of Splintered Harmony是A Court of Thorns and Roses系列的第六部作品，马斯已有五年多未回归该系列。这部小说立即登上英国综合图书榜榜首——这是这位作家第三次夺得第一名。她此前的榜首作品、Crescent City系列中的House of Flame and Shadow，于2024年1月首周售出44,761册。

据Bloomsbury称，在美国、加拿大、英国和澳大利亚的预售及首日销售，为这部新书带来了170万册英文纸质版和电子版销量。该统计不包括有声书和译本。马斯所有系列英文图书的全球累计销量已超过1亿册。

在发行前，英国书店举办派对并于午夜开门。Waterstones连锁书店举办了60场夜间发售活动，并在小说发行当天组织了80场提前开门活动和派对。

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