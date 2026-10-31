一年中最充满神秘色彩的日子到了。万圣节是一个已有两千多年历史的节日。这一切始于凯尔特人的萨温节：当收获季节结束，一年中黑暗的半程开始时，生与死之间的界限便变得极其模糊。 这是向祖先致敬，并将黑暗视为生命周期中自然组成部分的时刻。自那时起，这个节日经历了漫长的演变，最终发展到了今天：美国糖果、南瓜和好莱坞恐怖片。

如果您正在寻找这些天既有趣又应景的观影内容，同时又不想耗尽最后的神经细胞——UA.News 为您精心整理了这样一份精选清单。 黑暗童话、温馨的神秘氛围以及一点点超自然元素——恰到好处。2026年万圣节的观影清单，尽在我们的报道中。

《睡谷》（Sleepy Hollow）

上映年份：1999

类型：哥特式侦探、恐怖、奇幻、剧情

IMDb评分：7.3/10

主演：约翰尼·德普、克里斯蒂娜·里奇、米兰达·理查德森、迈克尔·汉邦、克里斯托弗·沃肯、卡斯珀·范·丁

故事发生在1799年。年轻而固执的纽约警员伊卡博德·克雷恩试图将科学方法引入司法实践：用解剖和逻辑取代酷刑和武断判决。 为了摆脱这位怪异的理性主义者，保守的上司将他派往北方的荷兰孤立聚居地——桑纳洛什奇纳，那里正发生着一系列令人毛骨悚然的谋杀案。 当地居民坚信，这是从坟墓中复活的黑森骑兵——那位血腥的无头骑士——的复仇。克雷恩将这些神秘现象视为偏僻小镇的迷信。 然而，与来自彼岸的狂暴力量的交锋，却让他开始对自己的信念产生怀疑……

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《鬼妈妈》（Coraline）

上映年份：2009

类型：黑暗奇幻、动画、剧情、家庭、惊悚

IMDb评分：7.8/10

主要配音演员：达科塔·芬宁、泰瑞·盖彻、约翰·霍奇曼、基特·戴维、罗伯特·贝利

好奇又孤单的小女孩科拉琳随总是忙得不可开交的父母搬进了一栋名为“粉红宫”的古怪老房子。 因得不到大人和朋友的关注而感到无聊的她，发现了一扇被壁纸遮住的小小秘密门，那扇门通向另一个世界。 那里的一切似乎都完美无缺：房子更加绚丽，食物美味得难以置信，而“另一个妈妈”和“另一个爸爸”随时准备陪女儿玩耍。新父母唯一令人毛骨悚然的不同之处在于——他们眼睛的位置上镶着闪闪发光的黑色纽扣。 很快，这份“关怀”的幻象便变成了陷阱，而她必须用自己的灵魂来换取那虚假的幸福……

屏幕上的每一个细节都是现场制作的：角色们穿的迷你毛衣、帽子和手套，都是由专门聘请的工匠用极细的针手工编织而成的。 为了展现女主角最细腻的情感，制作团队利用3D打印机打印了超过1.5万个可替换的面部部件，通过相互组合，呈现出超过20万种独特的面部表情。

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《女巫也疯狂》（Hocus Pocus）

上映年份：1993

类型：喜剧、都市奇幻、家庭片

IMDb评分：6.9/10

主演：贝特·米德勒、莎拉·杰西卡·帕克、凯蒂·纳吉米、奥姆里·卡茨、托拉·伯奇、维内萨·肖

刚从阳光明媚的加利福尼亚搬到传说纷纭的塞勒姆的少年马克斯·丹尼森，对当地关于女巫和魔法的传说持怀疑态度。 万圣节当晚，为了给迷人的同班同学艾莉森留下深刻印象，同时也逗逗妹妹丹妮开心，他在桑德森姐妹那栋废弃的房子里点燃了一支黑蜡烛。 这场无心之举却意外解除了持续300年的诅咒，让狡猾的三人组——维尼弗雷德、莎拉和玛丽——死而复生。这三位女巫企图吸食镇上孩子们的生活能量，以此重获永恒的青春。 如今，这群学生必须与被施了魔法的不死黑猫宾基一起，度过一个充满危险的疯狂之夜，在朝阳初升之前阻止这三个恶毒的女巫。

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《猩红山峰》（Crimson Peak）

上映年份：2015

类型：哥特式爱情、悬疑、剧情、奇幻

IMDb评分：6.5/10

主演：米娅·瓦西科夫斯卡、汤姆·希德勒斯顿、杰西卡·查斯坦、查理·汉纳姆

命运将年轻的美国姑娘伊迪丝·库辛与神秘的托马斯·夏普男爵联系在一起，她踏入了他在英国的家族宅邸，在那里，丈夫沉默寡言的妹妹露西尔迎接了他们。 这座破败的庄园仿佛拥有自己的诡异生命：从摇摇欲坠的天花板缝隙中渗出绯红的黏土，与鲜血惊人地相似；而在幽暗的房间走廊里，过去的不安幽灵正来回游荡。 为了理清这个奇异家族中致命的秘密之谜，女主角踏上了一条危险的调查之路，而在那些来自彼岸的征兆背后，隐藏着关于活人更为可怕的真相……

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《帕拉诺曼》（ParaNorman）

上映年份：2012

类型：动画、奇幻、喜剧、冒险、家庭

IMDb评分：7.0/10

主要配音演员：科迪·史密斯-麦克菲、安娜·肯德里克、凯西·阿弗莱克、克里斯托弗·明茨-普拉斯、莱斯利·曼恩

11岁的诺曼·巴布科克住在布利特霍洛小镇，拥有一项独特的天赋：他能看见幽灵，并能与它们自由交流。正因如此，家人认为他是个怪人，同班同学也经常欺负他。 唯一真正理解诺曼的，只有他已故祖母的幽灵和那个天真乐观的尼尔。 但当一名被处决的女巫留下的300年诅咒复活，从坟墓中爬出的僵尸涌入小镇时，人们才发现，唯有那个曾被他们视为异类的人，才能拯救居民免于灭顶之灾。 诺曼必须揭开这桩古老悲剧的真相——在其中，真正的怪物往往并非亡者，而是被盲目恐惧和迷信所吞噬的活人。

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《暗影》（Dark Shadows）

上映年份：2012

类型：喜剧、都市奇幻、哥特、恐怖

IMDb评分：6.2/10

主演：约翰尼·德普、米歇尔·菲佛、海伦娜·博纳姆·卡特、伊娃·格林、克洛伊·格蕾丝·莫瑞兹

18世纪，富有的贵族巴纳巴斯·柯林斯伤了女仆安杰莉卡·布沙尔的心，而她竟是一位强大的女巫。 为了报复，她将他变成了吸血鬼，并活埋在棺材里。两个世纪后，在遥远的1972年，一群建筑工人无意中将巴纳巴斯释放了出来。 回到曾经宏伟的家族庄园后，他目睹了祖先建立的渔业帝国的衰落，而后代们则是一群深陷家族秘密、情绪低落的怪人。 为了让家族重拾往日荣光，这位举止优雅的吸血鬼不得不适应嬉皮士时代、霓虹灯与摇滚乐的氛围，同时还要对抗如今掌控整座城市的永生者安杰莉卡。

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《佩雷格琳小姐的奇异儿童之家》（Miss Peregrine's Home for Peculiar Children）

上映年份：2016

类型：奇幻、冒险、剧情、惊悚

IMDb评分：6.7/10

主演：伊娃·格林、艾萨·巴特菲尔德、塞缪尔·L·杰克逊、朱迪·丹奇、埃拉·珀内尔

16岁的杰克从小听着祖父讲述的奇闻轶事长大，这些故事都围绕着威尔士偏远岛屿上那所收容拥有超凡能力的儿童的庇护所展开。 在祖父离奇去世后，这个少年动身前往那里，却意外陷入了一个时间漩涡，那里永远停留在1943年的秋天。 这所庇护所由严厉却体贴的萨普桑小姐管理——她是一位能够化身为鸟并掌控时间的女性。 杰克结识了寄宿在该处的“奇异儿童”，并得知这个安全避难所的宁静正因“虚空怪”的威胁而岌岌可危。

本片改编自兰索姆·里格斯的畅销小说，而该书的灵感源自作家在跳蚤市场购买的、真实复古的怪异儿童照片。

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《弗兰肯威尼》（Frankenweenie）

上映年份：2012

类型：动画、科幻、喜剧、恐怖、家庭

IMDb评分：6.9/10

主要配音演员：查理·塔汉、薇诺娜·瑞德、凯瑟琳·奥哈拉、马丁·肖特、马丁·兰道

年轻的发明家兼独行侠维克多·弗兰肯斯坦将所有空闲时间都花在与他唯一且最忠实的朋友——狗狗斯帕基一起，在阁楼上拍摄关于怪物的业余电影上。 当心爱的斗牛犬不幸被车碾死后，这个男孩无法接受这一无法弥补的损失，决定向死亡本身发起挑战。 凭借古怪物理老师传授的知识以及雷电的力量，维克多在自家实验室里让爱犬起死回生。 这只被一针一线缝合起来的四脚朋友回到了家，但在一个小城镇里，要隐藏这个活生生的奇迹却变得不可能。 同班同学窥见了这个男孩的秘密，纷纷试图让自己的死去的宠物复活，从而引发了一场既滑稽又危险的混乱。

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《鸡皮疙瘩》（Goosebumps）

上映年份：2015

类型：喜剧、奇幻、冒险、恐怖

IMDb评分：6.3/10

主演：杰克·布莱克、迪伦·明内特、奥黛迪娅·拉什、瑞安·李、艾米·瑞安

少年扎克从喧嚣的纽约搬到了宁静的麦迪逊小镇，并结识了迷人的邻居汉娜。 她的父亲是个极其内向、不愿与人来往的男人，结果竟是一位备受推崇的儿童恐怖小说作家。 不久后，扎克偶然发现并打开了作家的一份上锁的手稿，从而将一只真正的怪物释放到了现实世界中。 随着一本又一本书的翻开，从雪人到复活的花园小矮人军团，再到不祥的会说话的腹部人偶“斯莱皮”，所有城镇传说中的怪物都纷纷逃脱束缚。 在小镇彻底陷入混乱之前，主角们必须将所有生物重新送回书页之中。

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