距离日历上的冬天只剩下寥寥数日。尽管大多数乌克兰城市已经飘起了雪，但真正的冬日氛围还是需要我们自己来营造。 一条温暖的毛毯、一杯加了棉花糖的可可、一串彩灯——接下来只需挑选一部电影。为了省去您搜索电影的时间，我们已为您做好了准备。因此，家庭观影会现在就可以开始了。

UA.News为您精选了一系列能营造迷人冬日氛围的精彩电影：从暖心的浪漫喜剧到略带惊悚色彩的圣诞童话，应有尽有。 接下来几个晚上看什么——详情请见我们的报道。根据心情挑选吧！

《斯克鲁奇与圣诞幽灵》（Ebenezer: A Christmas Carol）

上映年份：2026

类型：哥特奇幻、剧情片

IMDb评分：7.2

主演：约翰尼·德普、鲁伯特·格林特、伊恩·麦克莱恩、黛西·雷德利、塞姆·克拉夫林

查尔斯·狄更斯《圣诞颂歌》的全新美国改编版。以最阴暗、最富有氛围的方式呈现出令人沉醉的冬日氛围。 维多利亚时期的伦敦，街道上弥漫着雾气，寒冷的房间里点着蜡烛，还有吝啬的放贷人斯克鲁奇——圣诞之夜，三位幽灵造访了他。 它们的到来并非偶然，而是带着一个提议：吝啬鬼斯克鲁奇获得了赎罪的机会。值得一提的是，影片在伦敦和都柏林的真实取景地拍摄，因此影片的氛围确实极佳。 所以，如果你正想体验哥特式的冬日氛围，又想欣赏久违的、以主角身份强势回归影坛的无可匹敌的约翰尼·德普——这部电影绝对是个绝佳的选择。

<br />

《守护之星》（Guarding Stars）

上映年份：2026

类型：浪漫喜剧

IMDb评分：6.1

主演：莱顿·米斯特、贾里德·帕达莱基、安迪·麦克达维尔

这部喜剧拥有那种白雪皑皑、挂满彩灯的氛围，这正是人们选择观看此类电影的原因。 影片的剧情设定相当非典型，它打破了刻板印象——这里的保镖是位女性，而受保护的对象却是一位男性。正是这一点，催生了许多滑稽的情节。

保镖汉娜·布鲁克斯接到了新工作和新客户：动作片明星杰克·斯台普顿，他正被一名危险的狂热粉丝不断追踪。 为了不让演员的家人为他的安全担心，他们编造了一个故事：汉娜是他的女朋友，两人将一同前往男主角的家乡过节。 在那里，杰克的母亲、亲友聚会、家庭传统以及许多尴尬的场面正等着他们。结果证明，这对假情侣完全没准备好应对这个家庭奇怪的圣诞传统……

<br />

《圣诞大劫案》（Jingle Bell Heist）



上映年份：2025

类型：浪漫喜剧、犯罪喜剧、黑色幽默

IMDb评分：5.8

主演：奥利维亚·霍尔特、康纳·斯温德尔斯、露西·潘奇、彼得·塞拉菲诺维奇

Netflix出品的美国圣诞喜剧。故事发生在圣诞节前夕的伦敦。索菲亚为了照顾母亲搬到了英国首都，靠打两份工勉强维持生计。 尼克靠修理各种东西为生，同样过着月光族的生活。将他们联系在一起的是一位共同的敌人：一位豪华百货公司的老板，他曾骗走了两人的钱。 因此，尽管两人都不是罪犯，他们还是决定在圣诞节前夕去抢劫他。 主角们还不得不将那位老板的妻子卷入这场骗局。除了这场计划中的错误抢劫外，主角们之间也逐渐萌生了好感。

<br />

《那个圣诞节》（That Christmas）



上映年份：2024

类型：电脑动画、喜剧、家庭片、奇幻片

IMDb评分：6.8

配音演员：布莱恩·考克斯、比尔·奈伊、菲奥娜·肖、乔迪·维塔克

这部英国动画片讲述了在萨福克郡虚构的小海滨小镇威灵顿-昂-西，正当大家忙着筹备圣诞节之际，一场史上最猛烈的暴风雪突然来袭。 这场风暴瞬间打乱了所有居民的计划——包括圣诞老人在内。 就在这一夜，他犯下了一个大错误……剧情由几条相互交织的故事线组成，涉及孩子们、父母和孤独的成年人，而故事的核心是刚搬到小镇的男孩丹尼。

<br />

《雪之妹》（Snøsøsteren）

上映年份：2024

类型：剧情片、家庭片、奇幻片

IMDb评分：7.0

主演：穆迪特·古普塔、塞琳娜·梅耶·霍夫兰、扬·塞利德

这部挪威冬季童话改编自玛雅·伦德和莉莎·艾萨托的同名小说，该书在挪威的发行量超过25万册，并在全球30多个国家出版。 这是一部适合在宁静夜晚观看的电影，当你不仅渴望节日氛围，更渴望一段关于爱与记忆的温馨故事时，它正是你的不二之选。

故事围绕着男孩朱利安展开，他在圣诞节前夕将满11岁。这个曾经历过女儿离世的家庭，似乎已经忘记了节日，也没有精力去参加热闹的庆祝活动。 然而，朱利安却希望全家人能再次谈起他的姐姐。就在这时，一个开朗的女孩赫德维格出现在他的生活中，随之而来的还有一栋奇特的房子和一位神秘的老者……

<br />

《克劳斯》（Klaus）

上映年份：2019

类型：动画、喜剧

IMDb评分：8.2

配音演员：杰森·施瓦茨曼、J·K·西蒙斯、拉希达·琼斯、琼·库萨克

这部西班牙手绘动画讲述了微小的善举如何融化了积怨已久的敌意，同时也揭示了圣诞老人的由来。

被宠坏的耶斯珀必须在冰天雪地的北方小镇斯梅伦斯堡理顺邮政业务，那里两个家族长期敌对，没人关心信件。 就在耶斯珀准备放弃之际，他听说了一位隐居的玩具匠克劳斯，他住在小屋里，周围堆满了亲手制作的玩具。 这时他灵光一闪：每个给克劳斯写信的孩子都能收到一个玩具，这将有助于完成父亲交代的任务……

<br />

《遗留者》（The Holdovers）

上映年份：2023

类型：喜剧、心理剧情片

IMDb评分：7.9

主演：保罗·贾马蒂、多米尼克·塞萨、戴维恩·乔伊·伦道夫

这既是一部关于孤独与友谊的略带悲伤的故事，同时也充满温暖与细腻。故事发生在1970年12月中旬，地点是新英格兰地区一所名为“巴顿”的封闭式寄宿学校。 圣诞假期期间，这里留下了三个人：保罗·汉格姆——一位既不受学生欢迎也不受同事待见的古典语言教师， 安格斯·塔利——一个没被家人接回家的男孩，以及学校厨师玛丽·兰姆，这是她自儿子在越南战争中阵亡后首次庆祝圣诞节。 在学校度过的几天里，空荡的走廊中，他们从素不相识的陌生人，逐渐变成了一个奇特却真实的家庭。

《被遗忘的人》获得了五项奥斯卡提名，包括最佳影片和最佳男主角，而戴维恩·乔伊·伦道夫则凭借该片摘得最佳女配角奖。 此外，该片还获得了两项“金球奖”（贾马蒂和兰道夫）以及英国电影学院奖（BAFTA）。

<br />

《暴夜》（Violent Night）



上映年份：2022

类型：动作、黑色喜剧

IMDb评分：6.7

主演：大卫·哈伯、约翰·莱奎扎莫、凯姆·吉甘德

圣诞节那天，一个小女孩收到了一份礼物……一台对讲机。但这可不是普通的对讲机：通过它，她竟然能联系上真正的圣诞老人！ 然而，这位深受大家喜爱的、把礼物放在圣诞树下的胡子老爷爷——却并不总是彬彬有礼、心地善良……

在这部电影中，圣诞老人展现出了不同寻常的一面。他——对生活感到厌倦，略带愤世嫉俗，却是个“酷炫的维京人”，恰巧在抢劫发生时闯入了小女孩那个富裕家庭的家中。 当歹徒将孩子劫为人质时，圣诞老人掏出他的魔法锤，让他们尝到了真正的苦头。 这部影片是《虎胆龙威》与《小鬼当家》的爆炸性混合体，但面向成年观众：充满黑色幽默、打斗场面以及狂热的圣诞氛围。

<br />

关注我们在