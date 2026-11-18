荷兰画家扬·范·艾克于1434年创作的著名画作《阿诺尔菲尼夫妇像》，长期以来一直引发着关于艺术家创作意图的各种推测。 然而，最近针对这位艺术家最著名且最神秘的画作之一，出现了一种新的解释。

乍看之下，画中的场景似乎很简单： 身着黑衣的男子和身着绿衣的女子伫立在豪华房间的中央，房间里的每一个细节——家具、狗、装饰品、橘子——都仿佛是为了彰显他们的财富而精心布置的。

媒体报道称，若仔细观察空间的几何结构，会发现更令人惊奇的现象——正如预料的那样，这里没有壁炉，而天花板却低得无法真实地容纳那盏仍悬在两人头顶的吊灯。

与此同时，后墙上的凸面镜显示他们并非独处；有两个人影正走进房间。 身穿黑衣的男子举起手，显然是在默默致意，而他头侧有一行巨大的拉丁文铭文：“扬·范·艾克曾于1434年来过此地。”

在这幅濒临超现实主义的作品中，所有细节中最能让人推测出此人身份的，正是这一处。 主流理论可追溯至16世纪，当时将画作标注为“hernoul le fin”的库存记录被解读为法语拼写的“Arnoul fin”或“Arnolfini” ——这是一个富裕的意大利商人家族的姓氏，该家族在比利时布鲁日生活和工作，而范·艾克的画室也设于此地。

几个世纪以来，许多艺术史学家都支持这一观点，认为这幅作品是该家族某些成员的肖像。 部分研究者将画中人确认为乔瓦尼·迪·阿里戈·阿诺尔菲尼，而另一些人则认为这是他的表弟乔瓦尼·迪·尼科劳·阿诺尔菲尼的肖像。

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新说法改变了视角：范·艾克画中描绘的是谁

如今，正值伦敦国家美术馆筹备“范·艾克：肖像画”展览之际，关于这幅画作的新理论可能彻底颠覆其既定意义。 艺术史学家斯特凡·肯珀迪克（Stefan Kemperdick）认为，这幅画实际上是范·艾克及其妻子的自画像。 他指出画中的拉丁文题词是明确的自我标识，并推测“hernoul le fin”实际上可译为类似“受骗的骗子”的意思。

肯珀迪克先生认为，在近代早期，这幅画更可能被视为一幅不雅的风俗画，而非肖像画。 他还着重分析了床头框架中的雕像——该雕像被鉴定为圣玛格丽特——以此暗示画中女子正是范·艾克的妻子，她的名字也叫玛格丽特。

《史密森尼杂志》对此进行了报道。

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