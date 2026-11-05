围绕塞尔丘奇新歌的争议：另一位艺人未经授权翻唱了这首歌

维尔卡·塞尔丘卡的新乌克兰语歌曲《两杯普罗塞克》被另一位艺人未经授权擅自使用。该歌手的团队声明该歌曲被非法翻唱，并透露了事件的详情。

维尔卡·塞尔丘卡本人也对新曲被擅自挪用的情况作出了回应。

维尔卡·塞尔丘卡去年在布拉格的演唱会上首次演唱了新歌《两杯普罗塞克》的副歌部分。目前这首歌已准备好首播，但在发布前夕却发生了这起事件。

据歌手团队透露，这首歌曲由一位未公开姓名的艺人翻唱。“目前这首歌已完全制作完成，不久后将在所有音乐平台上线。 有趣的是，官方发布尚未进行，而《两杯普罗塞克》却已由另一位艺人翻唱，过了一段‘非法’的生活，”帖子中写道。

不过，维尔卡·塞尔丘奇的团队发现了这一盗版行为，并已将该歌曲从流媒体平台上移除：“维尔卡·塞尔丘奇的团队迅速察觉了盗版行为，并采取措施将未经授权的翻唱版本从所有平台上移除。 虽然情况令人遗憾，但这具有警示意义。请不要听这些盗版作品。”

顺便提一下，维尔卡·塞尔丘卡透露，她海外演唱会上也已演唱了新歌《两杯普罗塞克》和热门单曲《Russia Goodbye》。据这位艺人称，演唱会上年轻观众的数量令他印象深刻。

据维尔卡·塞尔丘卡的帖子报道。

制作人尼基京解释了维尔卡·塞尔丘卡为何不将旧歌翻唱成乌克兰语。

2026年欧洲歌唱大赛的决赛视频中，维尔卡·塞尔丘卡的表演片段被剪掉了。

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