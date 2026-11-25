乌克兰歌手Skylerr（瓦莱里娅·普罗尼娜）因入围2027年欧洲歌唱大赛国家选拔赛的长名单而成为热议焦点。

网友们纷纷提起她翻唱的歌曲《红罂粟》，该曲的首个版本是由一位AI歌手演唱的。

瓦莱里娅被指责在推广由人工智能创作的音乐。与此同时，这位艺人本人坚称，这首歌曲是由人类创作的，她提交给国家选拔赛的参赛作品与人工智能毫无关系。

在国家选拔赛初选名单公布后，社交媒体用户注意到，Skylerr最近发布了她自己翻唱的《红罂粟》版本。 该歌曲的原始版本由人工智能生成，并获得了数百万次的播放量。

部分用户认为，推广此类内容的艺人不应出现在国家选拔赛的参赛名单中。

特别是，Threads平台上昵称为vasyl.fedchyk的用户批评了将Skylerr纳入初选名单的决定。

“当PianoBoy带Skylerr参加欧洲歌唱大赛——而她只是翻唱AI创作的烂歌——这向社会和整个行业传递了什么信号？ 难道成为一名将AI音乐正常化的艺人很正常，成为一名没有价值观的艺人很正常，将低俗品味正常化也没问题？只要蹭热度，大家都会对此睁一只眼闭一只眼，甚至还会用纳税人的钱继续炒作，”他写道。

与此同时，不少Skylerr的粉丝站出来为她辩护。他们呼吁批评者关注这位歌手的全部创作成果，指出她许多作品都是自己创作的。

随后，讨论中还提到了Kavabanga、Depo、Kolibri等乐队，据称《红罂粟》的创作归功于这些乐队的成员。批评者指出，该乐队仍在发布俄语歌曲并在演唱会上表演这些歌曲。

瓦莱里娅·普罗尼娜决定公开回应这些批评。她强调，自己报名参加2027年国家选拔赛的这首歌，创作过程中并未使用人工智能。

“今天大家在欧洲歌唱大赛国家选拔赛的初选名单中看到了我的名字，我注意到有很多讨论，认为我翻唱了据称由人工智能创作的歌曲《红罂粟》（对此我将另行评论）。 我想首先强调——我参赛的这首歌与人工智能毫无关系。在《红罂粟》之前我就一直在创作自己的歌曲，之后也继续创作，并计划今后继续这样做。 我为国家选拔赛创作的这首歌也不例外，它是与知名词曲作者共同创作的，”这位歌手指出。

此外，Skylerr还解释了为何决定翻唱《红罂粟》。据她介绍，这首作品很好地证明了由人类创作的音乐，如何能通过真人演唱获得全新的演绎效果。

“这首由人工智能演唱、播放量已达数百万次的歌曲，如今融入了真人嗓音、真挚情感，并有机会在演唱会上呈现。我并未购买这首歌的版权，这次尝试也不意味着今后我会演唱AI创作的歌曲。 对我来说，这是一次有趣的创作体验——并非人工智能取代了艺术家，而是艺术家们赋予了人类创作的作品以生命，尽管演唱者是人工智能，”这位国家选拔赛选手写道。

这位歌手特别强调，这首歌曲的作者并非人工智能。据她介绍，《红罂粟》是由乐队Kavabanga、Depo和Kolibri的成员共同创作的，而人工智能只是演绎了该作品的初版。

“是的，我想强调，我非常清楚《红罂粟》这首歌的来龙去脉，这首歌是由人类创作的！只是由人工智能演绎的。 随后，我们决定赋予它真实的现场感，所有乐器、编曲、和声以及人声部分，都是由我们亲自演绎的，”瓦莱里娅补充道。

由此，Skylerr驳斥了关于她推广人工智能创作音乐的指控，并解释说自己参与该项目是为了让这首曲子拥有完整的现场演奏效果。

此前，乌克兰音乐制作人米哈伊洛·亚辛斯基曾批评现行“欧洲歌唱大赛”国家选拔赛的模式，并呼吁对其进行改革。 他还表示，在全面战争期间，“公共广播”对娱乐项目的支出存在争议，需要从合理性的角度进行重新审视。

“公共广播”对歌手奥尔加·波利亚科娃的呼吁作出了公开回应，她此前提议修改欧洲歌唱大赛国家选拔赛的规则，针对2014年后曾访问过俄罗斯的艺术家。 主办方就现行参赛要求阐明了其立场。

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