歌手伊沃·博布尔瘦了下来，留着灰白胡茬的新造型让粉丝们大吃一惊

乌克兰歌手伊沃·博布尔因外貌的显著变化让粉丝们大吃一惊。这位73岁的艺术家身材更加消瘦，浓密的灰白胡茬为他的新形象增添了一抹特色。

在文尼察演唱会前夕，这位歌手录制了一段视频向粉丝们致意。

视频中，伊沃·博布尔留着浓密的灰白胡茬，这一造型立刻吸引了网友们的目光。

歌手身材的变化也并未被忽视。与此前公开露面相比，这位艺人的身材明显更加苗条。他焕然一新的形象引起了粉丝们的兴趣。

此前，伊沃·博布尔曾透露过减重的决定。据这位艺术家称，他希望无论是在舞台上表演还是在日常生活中，都能感觉更舒适。

据此前报道，这位歌手成功减掉了14公斤以上。不过，他目前尚未公布最新的减肥成果。

此前，这位歌手还强调，是在咨询医生并与家人商议后，才决定减重的。

伊沃·博布尔是乌克兰人民艺术家、歌手、作曲家和教育家。他于1953年6月17日出生于切尔诺夫策州的特雷布列切村。

他最著名的歌曲包括《如果爱，就去爱》、《灵魂之井》、《我将回到乌克兰》和《月之轮》。

伊沃·博布尔于1995年获颁乌克兰功勋艺术家称号，1998年被授予乌克兰人民艺术家称号。

这些艺术家的照片已发布在Instagram上。

此前，乌克兰人民艺术家伊沃·博布尔曾首次与妻子娜塔莉娅及小儿子丹尼尔一同公开露面。 一家人出席了“音乐平台”的音乐会，艺术家借此机会向亲友们介绍了自己的艺术创作。

乌克兰人民艺术家伊沃·博布尔首次透露，减肥是他有意识的决定，而非健康问题所致。

关注我们在