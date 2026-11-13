歌手Melovin公开了自己的演出费，并解释了为何以数千美元的价格出售画作

29岁的乌克兰歌手Melovin（康斯坦丁·博恰罗夫）透露了其演出费用的具体数额，并解释了为何将自己创作的画作定价为数千美元。

据康斯坦丁·博恰罗夫称，在宣布可以预订他的演出后，他已经收到了几份报酬丰厚的邀约。不过，目前尚未确认其中任何一笔。因此，这位歌手呼吁潜在的客户出更高的价。

“目前已有两位客户来电。我对此非常高兴，但目前我们尚未确认任何一笔，所以请继续致电，出更高的价，”Melovin说道。

当被问及是否愿意降低演出费用时，这位艺人予以了否定。他还透露了自己的演出费金额，但未说明是以何种货币计价。

“我绝不降价。我的出场费就是1.2万到1.3万，”这位歌手表示。

除了音乐事业，康斯坦丁·博恰罗夫最近迷上了视觉艺术，并开始创作自己的画作。他的作品售价在1500至2500美元之间。

这位歌手坦言，已有买家有意购买他的画作。不过，他未能准确解释为何定下这样的价格。但这位艺术家并不打算过低地估价自己的创作。

“那该怎么定呢？我也不知道，所以就定这个价。我可不会把自己估价为一千格里夫纳，”Melovin解释道。

这位艺术家是在《大都市的早晨》节目中透露这一消息的。

此前，乌克兰歌手MELOVIN曾表示，由于受到威胁和骚扰，他不得不时刻关注自身安全。这位艺术家还解释了安保费用是多少，以及安保工作如何影响他的日常生活。

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