今天，11月24日，乌克兰广播公司公布了2027年欧洲歌唱大赛国家选拔赛的入围名单。 无论是此前选拔中观众已熟悉的歌手，还是新面孔，都将争夺代表乌克兰参加在保加利亚举行的第71届欧洲歌唱大赛的资格。

这份包含18名候选人的完整名单已发布在“公共电视台”（Suspilne）的Instagram官方主页上。 参赛者中包括曾参加往届国家选拔赛的歌手SKYLERR和ANKA，以及乐队Epolets和YAGODY。今年《明星工厂》的冠军Povin'也入选了这份长名单。

本次国家选拔赛的音乐制作人将由德米特罗·舒罗夫担任。

2027年国家选拔赛参赛者完整名单：

Povin'

Kazhanna

VLAD DARVIN

SKYLERR

乌利亚娜·舒巴

ANKA

Epolets乐队

FOLKULAKA乐队

GANNA

Hits Factory乐队

MELOS乐队

MIA RAMARI

SPOKUSY乐队

STASYA

乐队 YAGODY

YAKAYA

YARIMA

乐队“可靠的人”

顺便提一下，今年共收到217份报名申请。据主办方称，其中包括153名独唱艺人和48支乐队。现在，名单上的所有艺人都将参加由音乐制作人德米特里·舒罗夫主持的试音。



值得一提的是，国家选拔赛的决赛将于2027年2月举行，届时将有至少7位选手参赛。

需要提醒的是，欧洲歌唱大赛的组织方已出台了新的比赛规则

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