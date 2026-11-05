美国上诉法院允许作家兼编剧迈克尔·克莱顿的遗孀谢里·克莱顿继续推进其针对华纳兄弟电视公司的诉讼。她称，医疗剧《匹兹堡急诊室》（The Pitt）是其丈夫创作的电视剧《急诊室的故事》（ER）未经授权的重启版。正如《卫报》报道，如果双方未能达成和解，该案可能由洛杉矶的陪审团审理。

上诉法院的结论

由三名法官组成的合议庭一致作出裁决，驳回了华纳兄弟电视公司的上诉。法院指出，两部剧集之间存在“明确且众多的相似之处”：故事都发生在急诊部门，角色使用复杂的医学术语，同时面临多场危机，且画面中展示了伤情。

法院还指出，两个项目中都有一名刚从医学院毕业、缺乏经验的年轻医生。华纳兄弟电视公司的代表坚持认为，这类元素是任何讲述急诊部门工作人员的剧情故事中都很常见的内容。不过，法院认为，谢里·克莱顿列举的细节足以构成初步证据案件。

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合同条款与被告

迈克尔·克莱顿根据自己作为医学生的经历创作了《急诊室的故事》（ER），其与华纳兄弟电视公司签订的1994年合同中包含一项“冻结权利”条款，禁止未经其同意制作衍生剧或重启版。克莱顿于2008年去世，其遗孀于2024年8月提起诉讼——距离《匹兹堡急诊室》（The Pitt）第一集首播还有五个月。

与此同时，上诉法院将演员诺亚·怀尔、执行制片人约翰·韦尔斯以及剧集总监R.斯科特·格米尔从被告名单中排除。法院没有发现证据表明，他们在创作《匹兹堡急诊室》（The Pitt）期间知晓可能侵犯克莱顿合同权利的情况。怀尔、韦尔斯和格米尔此前表示，新剧的开发始于重启《急诊室的故事》（ER）的构想未能实现之后。

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