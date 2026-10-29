乌克兰女演员娜塔莉亚·苏姆斯卡批评了歌手达莎·阿斯塔菲耶娃被选为“民族团结广播听写”节目的主持人。

她在“基辅24”电视台的直播节目中表达了这一立场。

苏姆斯卡认为，任命阿斯塔菲耶娃不仅未能凝聚社会共识，反而引发了争议。这位女演员还认为，听写中的某些短语本不必重复三次，且朗读者本可以由一名教师担任。

此外，苏姆斯卡还就阿斯塔菲耶娃对批评的反应——那句“站起来走了”以及将钢笔扔在桌上的手势——发表了评论。 这位女演员将这一幕比作维克托·亚努科维奇曾在镜头前折断钢笔的那一幕。

来源：基辅24

乌克兰女歌手达莎·阿斯塔菲耶娃在宣布今年将担任“国家团结广播听写”朗读者后，遭遇了一波批评浪潮。 部分网友提到了她为《花花公子》杂志拍摄的写真，并开始表达不满。面对这些恶意攻击，这位女艺人以讽刺的语气回应了针对她的指责。

达莎·阿斯塔菲耶娃在参加“民族团结广播听写”活动后，成为了舆论焦点。 部分网友对这位艺人提出了批评，但她的支持者们指出，她长期以来一直致力于乌克兰语作品的创作，且不仅在公开活动中，平时也积极推广乌克兰语。

乌克兰歌手兼模特达莎·阿斯塔菲耶娃以自嘲的方式回应了关于她怀孕的传闻。她指出，自己越来越频繁地听到“该生孩子了”的指责。

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