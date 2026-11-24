歌手斯维特兰娜·洛博达在巴黎的演唱会突然被取消，她坦言自己正因这一情况备受煎熬。 这位艺人表示，由于发生的一切，她感到情绪上备受打击，并向期待她演出的粉丝们致歉。

11月22日，斯维特兰娜·洛博达原定在巴黎举行演唱会。然而，由于严重的技術问题和舞台准备不足，演唱会不得不在最后一刻取消。

据这位艺人称，由于承包商方面的一系列严重失误，原定演出已无法进行。

“舞台上到处是孔洞和突出的金属杆，音响与灯光不同步，布景布料有瑕疵，尺寸也不对。更甚者，我们甚至无法进行彩排！这意味着——我们几乎是在‘盲演’。” 我们售出了ICON演出的门票，但以这样的舞台准备水平，连节目三分之一都无法完成。 对我来说，这种状况下连节目三分之一都无法呈现。如果我执意要举办这场演唱会——那将对我的生命以及整个芭蕾舞团构成极度危险，”洛博达说道。

这位歌手保证，巴黎的演唱会终将如期举行。目前团队正在努力寻找新的演出日期。同时，所有已购门票均保持有效。

“巴黎！昨天的经历让我心碎欲绝。尤其是当我想象你们在寒风细雨中站了数小时，从世界各地赶来，一直等到最后一刻的情景时。 请原谅我们。我爱你们！我们会回来的！正在寻找新的演出日期。感谢有你们在身边，”这位女歌手强调道。

斯维特兰娜·洛博达此前曾因在俄罗斯的活动多次成为舆论抨击的焦点。克里米亚被占领后，这位歌手仍继续在俄罗斯境内演出并参与宣传性质的节目。 因此，乌克兰民众呼吁剥夺她的公民身份，并禁止她在乌克兰演出。

在俄罗斯发动全面入侵后，这位艺人宣布支持乌克兰，并表示已与俄罗斯断绝关系。

这位歌手在自己的Instagram主页上讲述了这一情况。

此前，仍以俄语演唱的歌手斯维特兰娜·洛博达在基希讷乌演唱会结束后，宣布计划重返乌克兰举办演出。

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