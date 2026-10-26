台湾糖艺师Alice Wang和Kate Shen在意大利举行的第10届Puglia Cake Festival上获得金奖。对两位糖艺师而言，这是她们连续第二年在该赛事中获得最高荣誉，《台北时报》报道。

获奖作品

Alice Wang凭借作品《Fantasy Cupcakes Display》获得M组金奖。Kate Shen则凭借作品《Royal Icing Cake》获得B组金奖。

Wang表示，她在作品中结合了皇家糖霜、拉糖和翻糖技艺。她以可食用艺术再现了自己参观国立故宫博物院时所欣赏的珍贵文物。

糖艺中的文化元素

Wang表示，她希望通过将历史文物转化为一种新的可食用艺术形式，向世界展示台湾博物馆馆藏的丰富性和多样性。去年，她的金奖作品灵感来自台湾传统街角商店以及原住民排湾族的婚礼头饰。

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Wang还向外国赛事参与者介绍这类商店出售的商品及与之相关的童年记忆，并让他们了解台湾原住民族的文化多样性。

Shen的作品围绕皇冠主题构建。其深绿色的中层饰有白鹤，象征美好祝愿；肩部的红色披肩和饰有精致金色装饰的红色底层，再现了宋代婚礼服饰的庄重感。

两位糖艺师均在台湾接受专业教育，专门创作采用日常生活经验元素的作品。她们正在为英国和日本即将举行的比赛做准备。

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