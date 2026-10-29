TikTok博主娜塔莉亚·查班讲述了自己与侵袭性癌症抗争的故事

乌克兰TikTok博主娜塔莉亚·查班18岁时被诊断出患有侵袭性癌症。肿瘤在脸上迅速生长，体积大到导致她单侧耳朵失聪。 据这位网红透露，乌克兰的医生不愿接手她的治疗，并劝说她的父母称，为治疗筹款毫无意义。如今，娜塔莉娅已处于缓解期八年。

尽管最早的症状早在2018年就已出现，但她直到现在才决定公开自己的经历。

娜塔莉亚表示，起初她只是感觉到脸上出现了一处不寻常的硬块，并未怀疑这可能与癌症有关。然而随着时间推移，肿瘤持续增大。

当这名女孩的右耳开始听不见时，外科医生坚持要进行手术切除肿瘤。手术后，娜塔莉亚接受了检查：起初医生怀疑是淋巴瘤，后来确诊为横纹肌肉瘤。

娜塔莉亚回忆道，确诊后，乌克兰的医生们不愿接手她的治疗，因为他们认为无法挽救这名女孩的生命。

“你们如果没钱做这个治疗，就别费劲筹钱了——反正也救不了她，”医生们这样对娜塔莉娅的父母说。

随后，这位博主向华沙的医生寻求帮助。那里的医生向她解释说，这种疾病危及生命，并建议她接受一疗程的化疗。

起初，娜塔莉亚被安排接受14个疗程的化疗和30天的放射治疗。治疗过程极其煎熬：她的头发开始脱落，不断恶心呕吐，身体状况日益恶化。

治疗后的第六天，她出现了皮肤灼伤。面部受损严重，娜塔莉亚甚至无法正常进食：口腔内形成了疼痛的溃疡。

这位博主透露，当时她身高168厘米，体重却只有43至45公斤左右。

娜塔莉亚回忆起自己当时是多么难以承受治疗，以及家人是如何努力寻找解决办法的。在又一次PET-CT检查后，结果显示没有病灶，但医生仍建议继续化疗。

“我当时身体已经极度虚弱，真的以为自己要死了。我感觉自己肯定会死于那次化疗。爸爸带我去做了PET-CT检查。结果一切正常，一切都很棒，但医生却说：‘还是继续治疗为好。 这最后四个疗程必须完成。”与此同时，我们在利沃夫找到了一位专门治疗这种疾病的肿瘤科医生，但他只治疗儿童患者。他说：‘如果我是你，我就不会继续治疗了。你看看她现在的样子！’”——这位女孩回忆道。

最终，娜塔莉亚决定听从身体的信号，拒绝了最后四轮化疗。

如今，这位博主已经处于缓解期八年了。据她所说，只有随着时间的推移，她才完全意识到，那段时期不仅对她自己，对她的父母来说，是多么艰难和可怕。

娜塔莉亚·查班创作了一系列关于日常生活和家庭冲突的讽刺视频。在视频中，她化身为各种角色——婆婆、儿媳或母亲。

她的喜剧视频收获了数千条评论和点赞，而这位博主也凭借鲜明的角色塑造和对日常生活的敏锐观察而广为人知。

这位博主在接受克谢尼娅·什切尔巴奇的采访时，讲述了自己的亲身经历。

此前，牛津大学人口健康中心的研究人员在血液中发现了七种蛋白质，其水平与未来患侵袭性前列腺癌的风险有关。 他们分析了在男性被确诊前很久采集的血液样本中的6000多种蛋白质。

在美国，研究人员发现了一种极为罕见的基因变异，该变异会导致从未吸烟者的肺癌患病风险增加25倍。该研究发表在《科学》（Science）杂志上。

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