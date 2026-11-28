据报道，英国演员罗伯特·帕丁森已确定出演新一任詹姆斯·邦德。不过，在这部关于007特工的未来电影中，谁将饰演反派主角目前仍是个未知数。

此前网络上曾有传言称，约有22位演员在角逐邦德对手一角。

不过，目前博彩公司最看好的候选人之一是曾主演《毒液》和《毁灭》的汤姆·哈迪。

这位49岁的演员此前已有饰演反派角色的经验，因此博彩公司认为他当选的可能性很大。

“哈迪与主要竞争对手罗伯特·帕丁森共同出演的赔率为3/1。看来人们相信他具备成为完美邦德反派的所有条件，”业内人士强调道。

博彩预测中排名第二的是基利安·墨菲。他参演该片的赔率为4/1。

“这位奥斯卡奖得主早在2005年克里斯托弗·诺兰执导的《蝙蝠侠：开战时刻》中饰演‘惊魂’一角时，就已证明自己能够胜任反派角色，”业内人士写道。

美国女演员克里斯汀·斯图尔特也跻身潜在候选人前三名之列。她因与罗伯特·帕丁森在《暮光之城》系列中的合作而闻名。拍摄结束后，两人还曾有过一段恋情。

“这位36岁的美国女演员获得该角色的赔率为12比1，接近该片的消息人士表示，不应将她排除在外。 随着讨论日益升温，许多人认为克里斯汀·斯图尔特将是新007电影的绝佳人选，”业内人士表示。

《太阳报》对此进行了报道。

此前，英国演员罗伯特·帕丁森在被选中出演下一部《007》系列电影中的007特工后，曾引发影迷们的热议。 不少观众认为他并不适合这个角色。然而，前詹姆斯·邦德扮演者皮尔斯·布鲁斯南并不认同这一观点。

演员查理·考克斯表示，他被拒绝参加新任詹姆斯·邦德角色的试镜，理由是他年纪太大。这位“夜魔侠”的饰演者在Virgin Radio的直播节目中透露了这一消息。

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