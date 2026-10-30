2026年11月6日，迪拜将发布36岁艺术家沙兰·布德拉尼的著作《追逐风筝》（Chasing Kites）。布德拉尼患有肌肉萎缩症。书中，他讲述了自己9岁时被确诊、在学校遭受欺凌、经历抑郁、从事艺术创作，以及自16岁起使用轮椅的生活。

据《The National》报道，布德拉尼出生于阿联酋，成为因其对该国文化作出贡献而获得10年期“黄金签证”的残障艺术家之一。他表示，希望支持其他人，并表明残障并不意味着没有梦想。

手术后的创作与生活

随着病情进展，布德拉尼呼吸变得更加困难。2018年，他接受了气管切开术：医生在他的气管中置入导管，以帮助呼吸并防止窒息。目前，这位艺术家使用辅助说话设备。

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布德拉尼在Mawaheb工作室成长为一名艺术家，那里为有残障的年轻成年人教授艺术。他以“行动艺术”技法创作：在志愿者帮助下，将颜料倒在铺于地面的画布上，随后用遥控汽车创作色彩斑斓的构图。这位艺术家最喜欢的颜色是黄色和蓝色，他将其与幸福联系在一起。

历时七年记录的故事

玛戈特·德·罗伊特·霍伊卡斯用七年时间完成了这本书。她以法拉·利巴尔迪为笔名写作，此前曾是Mawaheb的志愿者。布德拉尼在手机上输入文字、录制语音信息并接受采访。作者还与他的母亲、姐姐、护士和美术老师交谈。

该书涉及在学校受到言语侮辱，以及家人在确诊后的经历。计划将其用于印度学校，与儿童讨论欺凌、包容和内在韧性。发布会将于17时30分在Mawaheb艺术工作室举行。

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