已于1999年去世的澳大利亚艺术家罗莎莉·加斯科因的作品展将于10月24日在堪培拉的澳大利亚国家美术馆开幕。展览将持续至2月14日，ABC News Australia报道。

加斯科因被认为是澳大利亚最具影响力的艺术家之一，尽管她直到57岁才开始展出自己的作品。她的首次个人展览于1976年举行，1978年，她受邀在维多利亚国家美术馆举办一场概览性展览。

来自垃圾场的材料与堪培拉的自然

加斯科因的大部分创作与堪培拉及其周边地区有关。她为作品从贡达鲁、班根多尔和凯普滕斯弗拉特的垃圾场收集材料，将其带回家并转化为艺术作品。展览展出了由日常物品和拾得物构成的作品，以及受该地区自然环境启发的肌理构图。

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策展人德博拉·哈特指出，加斯科因进入艺术界时，装置艺术、极简主义和观念艺术正在传播。她表示，堪培拉的景观成为这位艺术家创作的来源和基础。

家庭记忆与博物馆收藏

艺术家的女儿赫斯特·加斯科因说，展览中展出了她从作品创作之时便记得的作品。她表示，母亲让孩子们参与观察自然：在家庭野餐时，他们会比赛看谁能找到最好的石头，或形态最鲜明的树枝。

美术馆馆长尼克·米特泽维奇表示，澳大利亚国家美术馆于1976年购藏了加斯科因的第一件作品。他称她是一位影响了艺术史并促使人们以不同方式看待艺术的艺术家。

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