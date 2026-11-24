11月24日，戏剧《Lost Stories》（《失落的故事》）在伦敦举行了特别演出，作家、记者兼导演米哈伊尔·齐加里以及戏剧和电影演员阿丽莎·哈扎诺娃共同参与了此次演出。 该剧在英国皇家学院上演。

此次演出是该国际戏剧项目的一部分，该项目此前已在全球十多个国家上演。

本次活动的合作伙伴是Sends公司，信息合作伙伴为UA.News。活动由英国公司Aurex Invest Limited组织举办。

五个关于人类选择及其对世界影响的故事

话剧《Lost Stories》改编自米哈伊尔·齐加里（Mykhailo Zygar）的著作《地球的黑暗面》。 作者将文学作品改编为舞台剧，将五篇独立的中篇小说围绕“一个人究竟能在多大程度上改变历史进程”这一问题串联起来。

剧中的主人公既有知名的文化界人士，也有那些名字未被载入历史教科书的普通人。他们因共同的境遇而联结在一起——在这些境遇中，个人的选择所产生的后果可能远超出其自身生命的范畴。

通过这些个人的故事，剧作团队探讨了爱情、责任、道德困境，以及个人抉择与重大历史事件之间的关联。

该剧将文学底蕴与演员表演融为一体，聚焦于人物命运以及那些促成关键抉择的特定情境。

是谁将《Lost Stories》搬上了伦敦的舞台

该剧的

编剧、导演兼主演是米哈伊洛·齐加尔——一位以历史和政治题材作品闻名的作家兼记者。他的著作包括《克里姆林宫全军》和《战争与惩罚》。

在《Lost Stories》中，齐加尔将文学素材转化为戏剧形式，不仅担任该剧的编剧，还亲自参与了舞台表演。

与他同台演出的还有阿丽莎·哈扎诺娃——一位目前在伦敦工作的演员、导演、编剧兼制片人。

哈扎诺娃的职业生涯始于芭蕾舞界，随后转战电影和戏剧领域。她参演的电影曾入选戛纳电影节，其戏剧作品也在世界各国上演。

她的舞台作品包括《女孩与死亡》和《最后一句话》。作为电影导演，她曾执导过长片《Middleground》和《The White List》。

从纽约到伦敦：一部国际化的剧目历程

在英国首都的特别展演

之前，《Lost Stories》已先后登陆多个国际戏剧舞台。据主办方透露，此前在十多个国家的演出场场爆满。

该项目的巡演足迹遍及纽约、洛杉矶、巴黎、阿姆斯特丹、柏林、巴塞罗那和伦敦。

11月24日的特别演出选址于位于伦敦市中心阿尔伯马尔街的英国皇家学院。本次活动将戏剧演出与创作者交流环节相结合。

与作者的交流及签名会

伦敦活动的

安排不仅限于戏剧演出。在长达一小时的演出结束后，还安排了半小时的问答环节，米哈伊尔·齐加里和阿丽莎·哈扎诺娃参与其中，随后还举行了签名会。

这种形式使得观众不仅能欣赏舞台剧，还能就其文学基础、创作构思以及构成该戏剧项目核心的故事进行深入探讨。

整个活动持续了三个小时。

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