网络上流传着一条消息，称作曲家康斯坦丁·梅拉德泽据称在俄罗斯暂时占领的克里米亚购置了一处房产。 据俄罗斯宣传媒体称，他可能于2015年以743,400美元（约合3400万格里夫纳）的价格在古尔祖夫购置了一栋三层联排别墅。

不过，这些信息均由俄罗斯媒体传播，且所引信息中并未提供任何独立证据来证实该作曲家对该房产的所有权。

据俄罗斯宣传媒体报道，该联排别墅位于古尔祖夫的一个封闭式社区内，该社区仅有45栋房屋。 该区域实行全天候安保，据媒体称，由三个监控哨所负责保障安全。

据这些资料显示，这是一栋面积约250平方米的三层别墅。内部据称设有宽敞的客厅、五间卧室、五间卫生间和一间大型浴室。

院内还设有一个带长逾七米游泳池的露台和一个后院。屋顶预留了空间，可用于打造休闲区或花园。

据俄罗斯媒体报道，该房产的地下层设有带土耳其浴的桑拿房、休息室以及其他几间房间。

此外，宣传性质的媒体还特别强调了从别墅内可眺望的海景。

据其称，该度假村内的房屋日租金为6万卢布——约合3.4万格里夫纳。 与此同时，梅拉德泽似乎既不打算将房产出租给外人，也不打算完全放弃该房产。目前尚无独立来源证实这些说法。

自俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来，康斯坦丁·梅拉德泽已移居西班牙。这位作曲家并未就俄罗斯的侵略行为公开表态，几乎从公众视野中消失。

关于梅拉德泽可能在被占领的克里米亚拥有房产的信息，目前均引用自俄罗斯媒体，因此所称的别墅购置情况及其归属问题尚需独立核实。

值得一提的是，歌手瓦列里·梅拉德泽曾因在迪拜新年晚会上发表的言论而急于为自己辩解。这位艺术家就自己近期在海外晚会上的表现发表了评论。

俄罗斯媒体报道称，作曲家兼制作人康斯坦丁·梅拉德泽据称已获得格鲁吉亚国籍。目前尚无官方证实，而这位音乐人本人也尚未对此类报道发表评论。

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