公共广播公司谴责了非法传播2026年11月28日举行的2027年欧洲歌唱大赛国家选拔赛初选名单参赛者监听录音的行为。该广播公司宣布已启动内部调查。

公共广播公司在11月28日的声明中指出，这些表演片段系通过非法途径获取并传播的。据该广播公司评估，这些材料存在失真且质量低劣，因此无法客观反映歌曲及艺人的表演情况。 传播这些录音的动机目前尚不清楚。

据第三方消息来源称，这些片段最初出现在博主博格丹·贝斯帕洛夫的Telegram频道上，该频道起初公布了曲目信息和评分，随后发布了参赛作品试听版的链接，这些内容随后被其他媒体转载。 “欧洲歌唱大赛之家”公共账号指出，演唱者的嗓音质量相对较高，这表明录音并非来自现场，并推测可能是由“公共电视台”编辑部内部人员泄露的。 这一说法尚未得到证实，而该广播公司呼吁公众仅参考官方材料，并确保为参赛者提供公平的参赛条件。

来源：乌克兰公共广播电视台声明。

需要提醒的是，在2027年欧洲歌唱大赛的国家选拔赛中，又爆发了一起丑闻。 在长名单公布仅一天后，Spokusy乐队吉他手伊戈尔·切雷帕诺夫就被指控对未成年人进行性骚扰。

2027年欧洲歌唱大赛国家选拔赛组委会决定取消SPOKUSY乐队的参赛资格。

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