在电影《Panch Pandav》上映前夕，尼泊尔社交媒体上出现了抵制该片的呼声。宗教活动人士和用户指责影片创作者涉嫌以不敬的方式刻画德劳帕蒂——印度教史诗《摩诃婆罗多》中的人物，据《加德满都邮报》报道。

歌曲发布后引发批评

在发布歌曲《Taniyo Taniyo》及其中由演员伊娃·吉里参与的舞蹈表演后，争议加剧。批评者称，视频将这位受尊崇的神话女英雄与一名在酒吧表演的舞者形象联系起来。此前，影片的海报和预告片也引发观众质疑：在其中一个片段中，一名角色称呼吉里饰演的女主角为德劳帕蒂。

自称宗教活动人士的内容创作者维迪卡·KC在Facebook帖子中呼吁抵制该片。她澄清说，自己并不反对舞蹈作为一种职业，但认为从身着藏红花色服装的女性形象转换为酒吧舞者形象不可接受。宗教领袖普什卡尔·哈蒂瓦达也呼吁印度教徒不要观看该片。一些社交媒体用户对导演和演员进行了辱骂和威胁。

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导演和审查委员会的立场

导演巴桑塔·尼劳拉表示，人们尚未观看完整版本就对影片提出批评。根据他的说法，影片中的角色未必是《摩诃婆罗多》中的德劳帕蒂，而认为影片是在重述这部史诗的推测是错误的。尼劳拉补充称，他准备好在影片于周五上映后接受批评。

国家中央电影审查委员会成员马诺吉·潘迪特对在首映前呼吁抵制的做法提出质疑。他强调，观众可以在电影院观看影片后评估创作者的意图，而他认为，国家应对煽动他人或呼吁对创作者实施人身攻击的抵制呼声作出回应。潘迪特还指出，审查委员会必须保护创作自由，同时通过分级确定影片的适宜观众。

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