波兰发现了一件二战时期的武器，可能曾属于游击队员

在波兰库亚维-波美拉尼亚省的瓦鲁贝村，搜寻人员发现了一件受损的枪支和装甲车辆的残骸。这些发现可能与1945年的战斗有关。

据《Heritage Daily》援引波兰搜寻组织格鲁济亚兹克要塞协会（Grudziądzkie Stowarzyszenie Twierdza）的消息报道。

据研究人员初步推测，发现的武器可能是滑膛枪，且可能属于第二次世界大战末期在该地区活动的游击队员。

历史记载表明，由于军事装备短缺，当地起义者可能曾使用猎枪及其他可获得的武器。不过，目前尚无直接证据表明这些发现属于某支具体的游击队。

鉴于该物品根据波兰法律被视为枪支，搜寻人员已向警方报案。执法部门已扣押该发现物以供进一步调查。

此外，研究人员还发现了若干金属碎片，这些碎片可能是坦克或其他装甲车辆的部件。目前尚无法确定其来源。

专家们将继续进行研究，以确定该武器的年代和类型，并查明所发现的残骸属于何种军事装备。

来源：Heritage Daily

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