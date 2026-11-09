编舞家杰尼·科特家中遭遇变故：其妻子宣布父亲去世

乌克兰著名舞蹈家兼编舞家杰尼·科特（Zhenya Kot）的家庭遭遇了悲痛的损失。他的妻子——教练娜塔莉亚·塔塔林采娃（Natalia Tatarintseva）的父亲去世了。

据娜塔莉亚透露，她的父亲在与病魔抗争后于11月5日去世。她坦言，自己和母亲此刻正艰难地承受着这一损失。

“我和妈妈现在都很难过。 我们全心全意地思念着你。无论是在家庭聚会、节日庆典、日常通话，还是那些构筑生活的点点滴滴，我们都会无比想念你，”塔塔林采娃写道。

她还提到，前一天全家人为父亲举行了葬礼。

“病魔将你从我们身边带走了。如此迅速，如此无情，以至于我们至今仍无法接受这一切是如何发生的。 昨天，我们为你送行。我们感谢你的一切：感谢你的爱，感谢我们的家庭，感谢那些幸福的回忆，感谢你就是这样一个人，”娜塔莉亚写道。

据这位教练介绍，她的父亲非常热爱生活、喜欢开玩笑、热衷于交流，也喜欢与朋友相聚。他是一个充满活力、魅力四射且开朗的人，总能将人们聚集在自己身边。

“你身边总是朋友众多，故事不断，笑声不绝。你无比活跃、魅力四射、开朗豁达。我们多么希望所有人都能记住你这样的样子。对斯维特兰娜而言，你是她深爱的丈夫。 那个与她共度一生、分享喜悦与艰辛、共度幸福与艰难时刻的人。她全心全意地爱着你，呵护你、照顾你，并一直陪伴在你身边直到最后一刻。即使在最难以承受的艰难时刻也是如此。 对我来说，你永远是世界上最坚强的爸爸。我最棒的爸爸。我唯一的爸爸。 爸爸，我如此深爱着你。而意识到我再也无法拥抱你、听见你的声音、因你的玩笑而开怀大笑，或是仅仅待在你身边，这种痛苦让我难以承受，”娜塔莉亚·塔塔林采娃写道。

这位教练动情地向父亲告别，感谢他给予的爱、家庭以及共同的回忆。

她通过自己的Instagram主页公布了亲人离世的消息。

此前，乌克兰著名编舞家杰尼亚·科特曾透露自己接受了手术，并以头部缠着绷带的模样公开露面。这位舞者被要求两周内禁止训练，一周内禁止唱歌。

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