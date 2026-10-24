11月1日至5日，以色列斯代罗特的Cinema of the South电影节将庆祝其25周年。斯代罗特电影资料馆举办的活动将汇集电视首映、以色列及国际电影、与导演见面会、竞赛和音乐节目。据《耶路撒冷邮报》报道，在闭幕式上，主办方将推出Negba——一项面向该国南部年轻电影人的新孵化器。

剧集和电影首映

该电影节由萨皮尔学术学院视听艺术学院创办。节目将展出来自斯代罗特和内盖夫西部创作者的作品，其中包括讲述哈马斯10月7日袭击后3年间该地区生活的影片。

开幕式上，哈南·萨维翁和盖伊·阿米尔将介绍Netflix剧集Bros。座谈后将放映第二季前两集，这将是其全球首映。该剧讲述两名童年好友以及耶路撒冷贝塔足球俱乐部球迷共同在耶路撒冷经营一家酒吧的故事。

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电影节还计划举行雅埃尔·赫达亚执导的喜剧剧情片Motherland的提前放映，演员包括达娜·伊夫吉、萨松·加拜和阿尔玛·扎克；以及关于以色列米兹拉希女性的纪录剧集Whose Daughter Are You?。电影节将以伊里斯·扎基的影片What Was She Thinking?收官，该片聚焦以色列社会中选择不生育的问题。

致敬剪辑师尼莉·费勒

在闭幕节目中，主办方将致敬两届奥菲尔奖得主、剪辑师尼莉·费勒。节目将包括她参与制作的四部电影、一场大师课以及与导演阿里·福尔曼和达尼·罗森伯格的见面会。

其他参与者包括萨皮尔学院毕业生埃夫拉特·科雷姆及其影片Heart of Gold、希尔·胡里·阿布及其纪录片100 Gates，以及来自斯代罗特的电影人塔尔·阿维坦及其作品Carlos Outside the Lines。瑞士导演托马斯·因巴赫将展示自己的两部作品，并与瑞士大使馆合作举办大师课。

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