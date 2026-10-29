苏格兰复原罗马时代男子面容——Live Science

在苏格兰，研究人员以数字方式复原了一名男子的面容。他被葬在靠近现代爱丁堡的罗马堡垒因弗雷斯克附近。这名男子约在50岁时去世，时间介于公元142年至165年之间，死后遭斩首。苏格兰国家博物馆的专家与英国独立法医人类学家克里斯托弗·林恩根据其颅骨形状完成了复原，Live Science报道。

活跃生活的痕迹

对骨骼的研究表明，这名男子过着活跃的生活。他的鼻子曾骨折，但后来愈合，右肘发现明显的骨质增生。未参与发掘的考古学家约翰·G·里德认为，这些变化可能是身体对物理创伤的反应。

对遗骸的同位素分析显示，这名男子在不列颠南部长大。与此同时，里德指出，从附近地区招募的人也可能具有类似的同位素特征，其中包括今荷兰领土的海岸地区。斩首原因仍不清楚。里德评估认为，这可能是不列颠南部部分人群中一种鲜为人知的葬礼仪式，那里发现了同一时期的其他无头墓葬。

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罗马堡垒附近的墓葬

苏格兰国家博物馆的科学家认为，该男子去世时可能为罗马军队工作。然而，他右臂活动受限，意味着他无法使用剑，因此很可能不是士兵。里德推测，该男子可能是左撇子，或者在军队中从事与前线无关的工作，例如担任文书。

因弗雷斯克堡垒约建于140年，是安东尼长城沿线防御工事的指挥和补给中心。在该地点发现了六名罗马时代下葬者的遗骸，其中四人也被斩首。里德认为，墓葬的其他特征表明，这名男子得到体面的安葬，这与罗马不列颠被处决的罪犯不同，后者经常被斩首。这位考古学家还指出，苏格兰的土壤很少能保存人类骨骼，因此这类墓葬是一项不寻常的发现。

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