斯特拉斯堡举办了关于坚韧不屈的赫尔松的摄影展并发布了相关书籍

10月28日，亚历山大·托洛孔尼科夫的摄影展“坚不可摧的赫尔松：生命的代价”在斯特拉斯堡的欧洲宫开幕，并发布了一本关于该地区在战争条件下所经历的挑战及其韧性的书籍。



据乌克兰通讯社记者报道，这些活动是在欧洲委员会地方和区域当局大会第51届会议期间举行的。

“这场摄影展有力地视觉呈现了这场斗争中付出的生命代价——乌克兰人民为了捍卫自己的自由、民主和欧洲未来，至今仍在为此付出代价，” ——大会主席贡恩-玛丽特·赫尔格森在开幕式上强调道。

照片作者是摄影记者、赫尔松州行政管理局副局长亚历山大·托洛科尼科夫。 他的摄影作品记录了在俄罗斯持续袭击下的赫尔松日常生活：被摧毁的建筑、居民的命运，以及他们在危险中努力维持正常生活的场景。

赫尔格森指出，与乌克兰的合作是一种经验的相互交流，欧洲委员会其他成员国的代表也从乌克兰人身上学到了很多。 她表示，此次展览让人们得以一窥当地民众的日常生活——其中痛苦与泪水交织着力量、勇气与坚韧。

乌克兰常驻欧洲理事会代表尼古拉·托奇茨基指出，部分照片因其内容令人难以接受而被有意遮盖。参观者可自行决定是否准备好观看这些照片。

“但这次展览不仅仅关乎苦难。它展现的是尊严、勇气，以及在艰难处境中坚守人性的非凡决心，”托奇茨基说道。

展览开幕后，举行了《坚不可摧的赫尔松：战时乌克兰韧性给欧洲的启示》一书的发布会，该书由赫尔松州行政管理局代表与美国德国马歇尔基金会（German Marshall Fund）的专家共同编写。

赫尔松州行政管理局局长亚历山大·普罗库丁强调，尽管面临炮击和持续的无人机袭击，该地区仍在继续运转，并确保社区正常运作。

“我们留了下来，适应了环境，并维持着该地区的运转，在此过程中经历了种种失误和令人痛心的损失。今天，欧洲需要这些经验，因为威胁近在咫尺，”他指出。

据普罗库丁介绍，作者们汇集了自身的经验和故事，旨在让他人不必再经历同样艰难的历程。

该书共包含32个章节，内容涉及关键基础设施的保护与恢复、医院和学校在避难所内的运作、战时疏散及管理组织。每个章节末尾都附有针对欧盟及其成员国政府的实用建议。

据乌克兰通讯社记者报道，这两项活动均在欧洲委员会地方和区域当局大会第51届会议期间举行。

斯特拉斯堡通过举办长跑活动，向阵亡的乌克兰捍卫者致敬。

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