台湾新北市的南山艺术画廊展出了“Glory — Team Taiwan”装置作品，以纪念台湾代表队在2024年世界棒垒球总会Premier12赛事中夺冠。该作品由居住在美国的台湾当代艺术家林世宝创作，由从不同国家收集的600个签名棒球和55支签名球棒组成。

献给代表队的胜利

据《台北时报》报道，世界棒垒球总会前赛事总监乔治·圣地亚哥邀请林世宝担任该项目的策展人。这位艺术家表示，他希望重现比赛的氛围，并展示台湾如何不仅展现了身体力量，也展现了体育美学。

圣地亚哥协助为这件装置作品收集签名棒球。其中包括一颗由棒球传奇人物、全垒打纪录保持者王贞治签名的棒球，以及由美国职业棒球大联盟球星签名的棒球和来自私人收藏的物品。

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球队成员和棒球界人士的签名

部分棒球和球棒由台湾2024年冠军队成员签名，其中包括教练王建民。他于2005年至2009年效力于纽约扬基队。该收藏还包括带有中华职业棒球大联盟会长蔡其昌签名的物品。

林世宝1962年出生于台湾，毕业于南山高中工艺美术科。他曾在日本学习，后来在纽约获得国际认可。这位艺术家的创作涵盖绘画、雕塑、装置和行为艺术，尤其关注社会议题和全球文化趋势。

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