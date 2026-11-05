特尔诺皮尔市创作了伊万·普柳伊的微型肖像画，并复制了一幅梵高的画作

来自特尔诺皮尔的科学家维塔利·莫查尔斯基创作了乌克兰物理学家伊万·普卢伊的显微图像以及文森特·梵高的画作《星夜》。这两件作品均入围了2026年国际NanoArtography大赛的决赛。

这些作品的作者是伊万·普卢伊命名特尔诺皮尔国立技术大学的讲师。图像通过微压痕法，利用金刚石金字塔在抛光的不锈钢表面上刻制而成。

普柳伊肖像的尺寸仅为350×540微米。 为了展示其尺寸，这位科学家通过针眼拍摄了这件作品。《星夜》的尺寸为375 × 470微米——这幅图像可以置于一粒砂糖的表面上。

该大学指出，这幅肖像具有特殊意义，因为伊万·普柳伊是乌克兰杰出的物理学家和电气工程师，也是最早研究X射线的科学家之一，同时还是该校的校名由来。

在来自35个国家的300多份投稿中，共有194件作品入围NanoArtography 2026决赛。 “人民选择奖”（People’s Choice Award）的投票将持续至11月16日基辅时间23:00。

来源：伊万·普柳伊名下的特尔诺皮尔国立技术大学。

在香港，数百人排起长队，只为一睹文森特·梵高画作《盛开的栗树》的风采——这幅画作已有六十余年未曾公开展出。 这幅画作是在11月18日将于纽约举行的苏富比拍卖会前夕亮相的。

在密尔沃基，一幅巴勃罗·毕加索的作品在被盗八年后被偶然发现。这幅名为《斗牛士》的铜版画是由一名公寓业主在租客搬出后打扫卫生时发现的。 起初他并不知道眼前是一件珍贵的艺术品，但一位古董商朋友帮助他确认了其来源。

基辅再次展出了伊万·马尔丘克的作品，这位风格独特的艺术家的画作已散见于世界各地的博物馆，并早已成为乌克兰文化认同的一部分。 “伊万·马尔丘克：博物馆藏品”展览在“巧克力之家”开幕，这是该场馆自2022年以来首次举办如此高水准的展览。

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