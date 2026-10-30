约80人参加东京Jucy图书野餐会——《日本时报》

10月24日，日本东京举行了Jucy Book Picnic图书野餐会——这是Jucy项目的第二场活动。该项目在9月举办了一场伴随DJ音乐的集体阅读之夜后受到关注。据《日本时报》报道，约80人聚集在一起阅读、喝咖啡、讨论小说并装饰书籍封面。

以野餐代替狂欢派对

首场Jucy Book Rave于9月26日在东京下北泽地区的一处音乐演出场地举行。活动视频显示，年轻人在铺着地毯的地板上默默读书，伴随的主要是DJ播放的氛围音乐；该视频在X上获得超过1.8万个赞。Instagram上的DJ Mag和Afterismm等媒体账号也分享了该视频。

组织者Yuki Takechi和Keigo Mizutani在制作公司Kosu.Kuma的支持下不定期举办活动。Takechi表示，第二场活动从一开始就计划为图书野餐会——早在关于图书狂欢派对的视频走红之前。团队并不寻求为项目固定一种形式，并希望继续尝试不同的活动形式。

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不带手机阅读

野餐会原计划在代代木公园举行，但因天气恶劣被移至文京区一栋办公楼的五层。场地布置了褪色的地毯、灯笼和壁炉，并配有背景音乐。组织者还为参与者提供咖啡。

参与者脱下鞋子，领取用于阅读的Sho Zuno小说Owari no Soko Mie，并选择座位。售价2500日元的门票包含一本书。组织者鼓励大家放下手机，记录对小说的感受并彼此交流。一些访客通过社交媒体得知这场活动。

面向安静集体阅读的聚会多年来一直在不同国家举行。尤其是，Silent Book Club于2015年在旧金山成立，目前已在60多个国家设有分会。

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