利沃夫市中心竖立了一座造型独特的木制人头雕塑，该雕塑在网络上引发了争议

利沃夫市中心出现了一座新雕塑，造型为一颗被黑色木头贯穿的木制人头。这一别出心裁的构图吸引了路人的目光，并在社交媒体上引发了热烈讨论。

这件名为《真理》的雕塑被安置在利沃夫的自由大道上。它描绘了一颗由木头雕刻而成的头颅，一颗更大的黑色木块正从喉咙处贯穿其间。

该作品的作者是雕塑家弗拉基米尔·塞姆基夫。 据这位木雕人头创作者的解释，他的作品象征着“喉咙里的哽咽”这一隐喻——这种哽咽化作粗糙的木块，让人无法说出真相，利沃夫媒体《你的城市》如此报道。

在网络上，特别是当地一个Facebook群组的帖子下，网友们对这座位于利沃夫市中心的新雕塑提出了批评。与此同时，也有人站出来为作者辩护。 有人将雕塑喉咙处的那块黑色块状物比作香烟，而非它所象征的真相：

“太可怕了，利沃夫真是让人大开眼界。”

“这是献给喜欢平行六面体雪茄的爱好者们的纪念碑。”

“请问，狮子城里还有清醒的人吗？为什么他们允许这样对待自己的城市？”

还有人则对艺术家为何将“真理”描绘成黑色感到不解，并就雕塑家在其作品中蕴含的言论自由内涵表达了自己的看法：

“嗯，这总算有点像什么……但为什么真相是黑色的？”

“这座雕塑可以堵住你的嘴，但堵不住所有人的嘴。”

“并非所有现代事物都值得接受。不过，那种极力掩盖真相的时代似乎已经过去了。现在大家对一切都大喊大叫、肆意贬低，但这没什么意义。”

有人在雕塑中看到了性暗示，并对这座矗立在市中心的雕塑感到愤慨：

“这件艺术作品名为《真相》，作者——雕塑家塞姆基夫——呼吁利沃夫市民思考说真话的重要性。你们又怎么看？”

评论者中也有支持雕塑家的，他们挺身而出为他辩护。特别是，一位女网友还指责发帖者在城里煽动敌意和恶意攻击：

“这是艺术学院一位才华横溢的毕业生——利沃夫人弗拉基米尔·塞姆基夫创作的雕塑，名为《真理》。 我非常敬重他。经常去参加他的个人展览。我不喜欢你们‘我的利沃夫，我的乌克兰’这种在加利西亚人之间挑拨离间、只为博取更多评论的做法。这既恶心又低级。”

来源：Glavkom

回顾一下，利沃夫此前安装了一座名为“图腾”的混凝土雕塑，引发了市民的热议。

此前，在利沃夫旧墓地遗址——马泽帕街与托波尔纳街附近——发现了三尊圣母雕像。 这些被毁坏的雕像可能是利沃夫一位著名艺术家的作品。利沃夫特鲁什学院的学生将负责修复它们。

建筑师尹京锡谈宗教建筑的本质——《韩国先驱报》。

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