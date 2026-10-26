位于维什戈罗德市中心的圣殉道者鲍里斯和格利布纪念碑的作者奥莱斯·西多鲁克指出，该雕塑群的构图遭到篡改。 据他称，这实际上是市长奥列克西·莫莫特的行为所致。这位雕塑家——乌克兰国家艺术家联盟及英国皇家雕塑家协会成员——亲自通报了这一情况。

雕塑家表示，此次纪念碑的翻新工程完全不合时宜，导致其原始艺术外观遭到严重篡改。

该雕塑的作者认为，新增的结构破坏了建筑理念，破坏了构图的完整性，并严重侵犯了创作者的著作权。 艺术家们将这些行为视为对创作构思的未经授权的干预，并向维什霍罗德市市长发送了一封公开抗议信，要求就这些工程的法律依据、资金来源及实施情况作出说明。

奥莱斯·西多鲁克是乌克兰著名的纪念碑式雕塑家，乌克兰国家美术家协会及英国皇家雕塑家协会会员。 他在乌克兰及国外创作了超过五十件纪念性雕塑作品和纪念标志。他最著名的雕塑作品包括：基辅的斯维亚托斯拉夫·勇敢公爵、雅罗斯拉夫·睿智公爵、 彼得·萨盖达奇内以及维亚切斯拉夫·利皮ンス基的纪念碑，位于文尼察的柳博米尔·古扎尔纪念碑，位于基辅佩切尔斯克修道院圣母安息大教堂内重建的康斯坦丁·奥斯特罗兹基亲王墓碑， 以及位于立陶宛、瑞典和德国的一系列纪念碑，还有纪念乌克兰战士和切尔诺贝利核事故清理人员的纪念碑。

来源：奥莱斯·西多鲁克

值得一提的是，利沃夫市安装了一座名为“图腾”的混凝土雕塑，引发了市民的热议。

此前，在利沃夫旧墓地遗址——马泽帕街与托波尔纳街附近——发现了三尊圣母玛利亚雕像。

与此同时，在哈尔科夫的海滩上，一尊古老的波洛维茨雕塑不翼而飞。

关注我们在