乐队“加杜金兄弟”的成员们收到了关于主唱谢尔盖·库兹明斯基的传记电影《一切都很棒》的剧本初稿。

该初稿引发了他们的质疑，特别是关于编剧能否真实地还原这位音乐人的故事。

吉他手伊戈尔·梅尔尼丘克透露，影片制作方已经向乐队成员展示了正在考虑出演主角的演员人选。 与此同时，乐队成员虽计划关注剧情中的关键细节，但并不希望过度干涉导演和制片人的工作。

键盘手帕维尔·克拉赫马廖夫强调，对乐队而言，不歪曲库兹明斯基的形象、真实展现他的家庭和乐队历史至关重要。 乐队成员认为，“加迪乌金兄弟”乐队正是这位艺术家人生及其艺术遗产中不可或缺的重要组成部分。

传记片《一切都很清楚》预计将于2027年上映。该片改编自尤里·罗凯茨基所著的同名传记，讲述了谢尔盖·库兹明斯基及其乐队“加杜金兄弟”的故事。

来源：Glavkom。

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