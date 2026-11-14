乌克兰向国际刑警组织提供有关被俄罗斯非法运出的文化财产的信息，以协助对其进行国际追查和追回。 乌克兰人道主义政策副总理兼文化部长塔季扬娜·别列日纳于11月14日通报了这一情况。

别列日纳指出，俄罗斯正从乌克兰被临时占领的领土上运走博物馆藏品，进行非法考古发掘，并企图将乌克兰的文化遗产冒充为自己的。

在每年11月14日举行的“打击文化财产非法贩运国际日”之际，别列日纳重申了俄罗斯犯罪行为的严重性。

据她介绍，乌克兰文化部正致力于让每一件被俄罗斯掠夺的文化珍品回归乌克兰。

“为此，我们正在完善博物馆藏品的数字化登记系统，记录相关犯罪行为，向国际刑警组织（INTERPOL）提供信息以协助国际追查，并与协助乌克兰保护其文化遗产的合作伙伴开展合作，”贝雷日纳表示。

她强调，每一件被掠夺的文化珍品都必须归还乌克兰。而俄罗斯必将为针对我国文化的罪行承担责任。

此外，贝雷日纳还对乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基对此事的关注和支持表示感谢。

需要指出的是，俄罗斯已掠夺了超过3.5万件博物馆展品。

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