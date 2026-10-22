乌克兰艺人们纷纷取消或推迟在首都体育宫举行的演唱会。歌手阿廖娜·奥马加利耶娃也加入了这一行列，宣布推迟自己的演出。

歌手阿廖娜·奥马加利耶娃原定于11月7日在体育宫举办一场大型演唱会。然而，10月22日，这位明星宣布取消演出。演唱会已推迟至2027年5月。

“很遗憾，由于安全形势、持续的炮击以及基辅现行的限制措施，我们不得不将演唱会推迟到明年。 目前安全是首要任务，我们必须对当前形势负起责任，”这位歌手表示。

10月21日，歌手安娜·特林切尔也宣布，由于俄罗斯联邦的持续袭击，她原定在体育宫举行的大型演唱会已取消。 安娜·特林切尔的演唱会原定于11月20日举行，但由于基辅的安全局势，这位明星的团队收到了基辅市国家行政管理局的正式拒绝通知。

“我非常清楚，在基辅这样一个持续处于警报状态的城市，将1万人聚集在同一处场馆内是完全不可能的。 我不能冒这个险，也不会为此感到不安，更不会承担这样的责任，因为你们的安全高于一切，”这位明星表示。

9月，歌手蒂娜·卡罗尔也取消了在体育宫的演唱会。不过，这位明星并未宣布将演出改期。她表示，观众可以退还门票款，或将其兑换为她其他场次的演唱会门票。 演出原定于9月19日在体育宫举行。

演唱会取消的原因是基辅持续遭受袭击。这位艺人解释说，她不能让自己的团队冒风险，也不能强迫人们在警报响起时工作。因此，演唱会的筹备工作被叫停。“从6月起，就有300人全身心投入这场演出的筹备工作。 我无权让他们在警报声不绝于耳的情况下聚集两周。我也无权让你们置身于一个我既无法保证演出顺利进行，也无法保证安全的环境中，”这位明星解释道。

10月，蒂娜·卡罗尔再次被迫调整她的演唱会日程。这位明星原定于10月16日在沃伦州塔拉斯·舍甫琴科命名地区学术音乐戏剧剧院演出。 这位歌手直接在舞台上录制了一段社交媒体视频，宣布将演唱会推迟至10月28日。

此前一天，又出现了一波演出取消潮。 特别是，包括“Positive”、维塔利·科兹洛夫斯基、Melovin等在内的多位明星，因俄罗斯对基辅的持续袭击，以及基辅市国防委员会鉴于安全局势恶化而决定对举办大型活动实施临时限制，已取消了各自的演出。

顺便提一下，由于安全形势恶化，首都已对举办大型活动实施了临时限制。根据市国防委员会的决定，所有娱乐及体育活动均被禁止。

来源：维塔利·克利奇科

此前，歌手娜塔莉亚·布奇ンス卡因肋骨骨折取消了演唱会。

与此同时，费利克斯·雷德卡在乌克兰另外两座城市的演唱会也被取消。

需要指出的是，此前在利沃夫，费利克斯·雷德卡的演唱会因言论风波已被取消。

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