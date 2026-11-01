阿姆斯特丹开设了Art Zoo博物馆，馆内展出数百件保存下来的动物、骨骼和植物装置作品。这座17世纪运河宅邸内的展厅被深色金属栅栏围起：按照创作者的构想，被关在笼子里的不是动物，而是游客。据《台北时报》报道。

展品与装置

博物馆入口上方悬挂着一条长3.66米、张着嘴的鳄鱼标本。其他展品包括骨骼组合、药剂师玻璃罐中被照亮的郁金香、一组怪诞鱼类、壁龛中的猎豹以及一只食火鸡。

在其中一条通道旁，一只日本巨型蜘蛛蟹伸展着长1.83米的腿，附近陈列着几乎触及天花板的乳齿象腿骨。与将动物展示为野外典型姿态的自然历史博物馆不同，Art Zoo赋予展品戏剧性特征。

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该博物馆由荷兰艺术家雅普·辛克和费里·范通厄伦创立。他们的灵感来自奇珍柜——16至17世纪富裕欧洲人为展示自然世界物品而收藏的珍奇陈列室。范通厄伦表示，创作者希望借助动物讲述故事，并赋予它们表现力。

藏品来源

辛克表示，藏品中的任何动物都不是从野外获取的。展品主要来自欧洲动物园，动物在那里自然死亡。这位艺术家指出，办理获取此类标本的文件可能很复杂。

辛克和范通厄伦称自己为一个艺术三人组，并将博物学家查尔斯·达尔文列入其中。博物馆内有一面由达尔文半身像组成的墙面装置，而这座建筑此前曾是圣经博物馆。鳄鱼下方还陈列着詹妮·哈尼弗斯——16世纪水手将鳐鱼遗骸加工成海怪模样，并冒充真实生物的制品。

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