意大利宪兵于8月找回了帕尔马附近Fondazione Magnani Rocca博物馆被盗的三件作品，分别出自塞尚、雷诺阿和马蒂斯之手。这些作品在一间公寓内一个藏匿的纸箱中被发现。5名摩尔多瓦公民因该案被捕，随后作品被归还给博物馆，Asharq Al-Awsat报道称。

抢劫案经过

抢劫发生在3月22日夜间。两名头戴头灯的男子通过一扇被砸坏的窗户进入博物馆，并将作品从墙上取下。被盗物品的价值估计约为900万欧元。

在三分钟内，袭击者将作品交给一名同伙后逃离。在正门处，第四名男子在警报响起后喷射灭火器，分散了保安的注意力。管理该博物馆的基金会主任斯特凡诺·罗菲表示，袭击期间所有可能出错的事情都出了错。

调查人员表示，被截获的谈话显示，嫌疑人曾试图在东欧和俄罗斯寻找买家，但未能成功。作品归还后，博物馆举办了庆祝活动，罗菲称之为“回家”。

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小型博物馆的安全问题

帕尔马附近的这起抢劫案，是继去年卢浮宫发生盗窃案后，法国、意大利和西班牙一系列事件中的一起。文化遗产犯罪研究者马克·巴尔塞利斯将此称为“卢浮宫效应”：城镇和农村地区的小型博物馆通常缺乏保护藏品的资源。

根据法国文化部的数据，2024年，该国仅四分之一的文化机构制定了应急响应和风险防范计划，近一半没有视频监控。法国文化部宣布了一项包含33项措施的安全计划，并将在三年内为地方博物馆提供3000万欧元资金。

意大利有超过4400家博物馆和类似机构。宪兵文化遗产保护部门记录显示，2025年意大利博物馆和画廊发生了17起盗窃案，而一年前为14起。抢劫案发生后，帕尔马附近的博物馆实行了全天候安保，费用由当地奶酪生产商联盟承担。

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