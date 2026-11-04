意大利导演丁托·布拉斯在罗马去世，享年93岁。他主要以情色电影作品闻名。11月4日上午，导演的妻子卡泰丽娜·瓦尔齐及子女博尼法乔和贝阿特丽切向ANSA通报了他的死讯。葬礼将以严格的私人形式举行。

从先锋派到情色电影

丁托·布拉斯的本名为乔瓦尼·布拉斯，1933年3月26日出生于米兰。获得法律教育后，他于20世纪50年代迁居巴黎，在法国电影资料馆担任档案管理员，并担任导演阿尔贝托·卡瓦尔坎蒂和尤里斯·伊文思的助理。

回到意大利后，布拉斯于1959年担任罗伯托·罗西里尼的助理，参与影片India和General Della Rovere的制作。他于1963年凭借影片Chi lavora è perduto完成导演处女作，这部批评异化劳动的作品引起了审查人员的注意。

在20世纪60年代和70年代，布拉斯拍摄了多部不同类型的先锋派电影。他这一时期的作品包括Col cuore in gola、L’urlo、Nerosubianco和La vacanza。由瓦妮莎·雷德格雷夫和弗兰科·内罗出演的La vacanza获得了1971年威尼斯电影节评审团奖。

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最知名的作品

布拉斯最为人所知的是其后期情色影片La chiave、Così fan tutte、Paprika、Monella和Trasgredire。他的电影中有塞雷娜·格兰迪、黛博拉·卡普里奥廖、弗朗切斯卡·德莱拉、安娜·阿米拉蒂、安娜·加列娜和克劳迪娅·科尔出演。

这位导演的作品目录还包括Salon Kitty、Caligula、Miranda、Capriccio、L’uomo che guarda、Fermo posta Tinto Brass、Senso ’45和Fallo!。他的最后一部作品是2005年拍摄的Monamour；这是布拉斯首部以数字格式制作的电影。

2010年中风后，这位导演使用轮椅出行。在最近的威尼斯电影节上，卡泰丽娜·瓦尔齐在修复的4K版Col cuore in gola全球首映前宣读了他的致辞。

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