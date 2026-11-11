意大利出版了一本关于生活在庞贝废墟中的猫咪的摄影集

意大利推出了一本摄影集，专门记录了栖息在古庞贝城废墟中的猫咪。这些猫咪早已成为游客的心头好，每年都有成千上万的游客为这些考古遗址中的毛茸茸居民拍照留念。

这本名为《庞贝的猫》的摄影集由Giunti Editore出版社与庞贝考古公园合作出版。

本书以考古学家兼摄影师西尔维娅·瓦基（Silvia Vacchi）拍摄并捐赠给考古公园的照片为基础。 照片中记录了猫咪们在古罗马街道上漫步、在花园里休憩以及在房屋废墟间逗留的场景。大部分照片拍摄于考古遗址内几乎没有游客的时段。

庞贝考古公园内总共生活着40至50只猫。工作人员会持续照料这些动物，并妥善安排它们在园区内的活动，以确保不会对历史遗迹的保护及游客的安全构成威胁。

该公园还与慈善组织Archeogatti Onlus合作，该组织协助为猫咪提供食物，并开展绝育手术和兽医检查。 目前正在为部分猫咪寻找新主人。此外，园区内还安装了监控摄像头，以防止有人将宠物遗弃在此。

多年来，猫一直是庞贝不可或缺的一部分，吸引了来自世界各地的游客。与此同时，考古学家们仍在继续研究这些动物在古城居民生活中所扮演的角色。

这本摄影集展现了猫咪们在联合国教科文组织世界遗产名录中的历史遗迹间度过的日常生活。

来源：Euronews

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