恐怖之夜：13部值得在13号星期五观看的经典恐怖电影

星期五第13日，传统上常与厄运、神秘主义和迷信联系在一起。在许多国家，这一天被视为不吉利的日子，而在大众文化中，它早已成为一切令人毛骨悚然事物的象征。 13号星期五之所以广为人知，很大程度上要归功于恐怖电影，尤其是那部以连环杀手杰森·沃赫斯为主角的同名系列电影。

2026年的13号星期五恰逢11月13日。这正是回顾那些数十年间令观众胆战心惊、并深刻影响了恐怖片流派发展的经典恐怖电影的好时机。 其中包括关于连环杀手、诅咒之屋、超自然力量以及离奇死亡的故事。

UA.News精选了十部值得在13号星期五观看的恐怖电影。 这份精选名单既包含1980至1990年代的经典砍杀片，也涵盖了连资深恐怖片爱好者都会感到毛骨悚然的现代恐怖片。

《十三号星期五》，1980年

故事发生在“水晶湖”夏令营，该营地因多年前发生的悲剧事件而被关闭。尽管当地居民一再警告，新员工们仍决定将其整修好以备重新开放。 不久后，年轻人便开始在离奇的 circumstances 下接连遇害。

凶手身份成谜，而每一起死亡事件都加剧了紧张气氛。主角们逐渐意识到危险与营地的过去有关，却不知该信任谁。

正是这部影片开创了恐怖片史上最著名的系列之一。 与此同时，有一个有趣的细节：观众们习惯看到戴着冰球面罩的杰森·沃赫兹，其实在第一部电影中还不是主要杀手。他那著名的形象是在后续几部中才逐渐形成的。

作为周五13号的观影选择，这是最应景的影片。该片融合了与世隔绝的夏令营的经典氛围、神秘的追杀者以及主角们逐渐消失的情节。

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《猛鬼街》，1984年

美国一个小镇上的青少年们开始做着相同的噩梦。在他们的梦中，出现了一位面部被烧伤的男子，他戴着帽子，手套的指尖处镶有金属刀片。 不久后，他们发现梦中的死亡意味着现实生活中的死亡。

女主角南希试图弄清这位神秘追踪者的身份，以及他为何专门猎杀她的朋友们。但青少年们越是努力不让自己入睡，就越难以分辨现实与噩梦的界限。

弗雷迪·克鲁格已成为世界电影史上最广为人知的反派之一。与普通连环杀手不同，他不受物理世界的限制，并利用受害者的恐惧来对付他们自己。

本片的独特之处不仅在于血腥场面，更在于其核心理念：睡眠——这种通常与休息和安全联系在一起的状态——竟变成了致命的陷阱。

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《万圣节》，1978年

迈克尔·迈尔斯在童年时期犯下了一起残忍的谋杀案，此后在精神病院度过了许多年。 万圣节前夕，他逃出精神病院，回到家乡赫德菲尔德镇，并开始追杀高中女生劳里·斯特劳德。

迈克尔几乎不说话，用白色面具遮住脸，总是在人们最意想不到的地方突然出现。正是这种沉默，让这个角色显得格外令人毛骨悚然。

约翰·卡朋特的这部电影之所以成为该类型的经典之作，正是得益于其简单却极具效果的营造紧张感的手法。导演运用长镜头、昏暗的走廊、空荡的街道以及那首耳熟能详的配乐。

尽管剧情与万圣节相关，但这部影片也很适合在13号星期五观看。它将吸引那些更偏爱心理悬疑和追逐场面，而非超自然怪物的观众。

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《惊声尖叫》，1996

在美国小镇伍兹伯勒，一系列残忍的谋杀案接连发生。一名身穿黑色风衣、戴着白色面具的神秘人会给未来的受害者打电话，询问恐怖电影的相关问题，并将通话变成一场致命的游戏。

故事的焦点落在高中生西德尼·普雷斯科特身上，在经历了家庭悲剧后，她再次成为杀手的目标。她的朋友、熟人，甚至最亲近的人都成了嫌疑人。

《惊声尖叫》与许多经典恐怖片不同之处在于，其角色们自己非常清楚恐怖片的规则。他们会讨论主角们常犯的典型错误并试图避免，但这往往收效甚微。

导演韦斯·克雷文将血腥场面、黑色幽默与悬疑情节巧妙融合。该片大获成功，不仅开创了一个系列，而且幽灵面具的形象也成为了该类型片的主要象征之一。

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《目的地》，2000

高中生亚历克斯·布朗宁正准备和朋友们飞往巴黎。起飞前，他看到了一幕令人毛骨悚然的幻象：飞机爆炸，所有乘客丧生。 这位少年引发了恐慌，因此他和另外几人被赶下了飞机。

几分钟后，飞机果然爆炸了。看似这些青少年无比幸运，但不久后，幸存者们却开始在离奇的 circumstances 下接连死去。

亚历克斯得出结论：死亡自有其计划，绝不会放过那些试图打破它的人。主角们试图理清未来悲剧发生的顺序，并寻找改变命运的方法。

《目的地》中没有传统的连环杀手、幽灵或怪物。这里的主要敌人正是死亡本身那不可避免的宿命。寻常的物品、家用电器以及偶然的巧合，都变成了致命的陷阱。

正因如此，这部电影与13号星期五的氛围十分契合——这一天常被视为厄运降临与不幸意外的象征。

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《电话》，2002

记者瑞秋·凯勒正在调查她侄女的离奇死亡事件。她得知了一盘奇怪的录像带，观看后，人们会接到一通电话，警告他们七天后将死去。

起初，这个故事似乎只是个都市传说，但蕾切尔找到了录像带并亲自观看了它。从那时起，她只剩下一周时间来解开这个诅咒之谜。

随着调查的深入，这位记者逐渐追踪到了名叫萨马拉的小女孩的故事，以及与她家族相关的一系列悲剧事件。

美国版《电话》是1998年日本电影《环界》（Ringu）的翻拍版。该片将那个长着一头乌黑长发的女孩的恐怖形象，塑造成了恐怖文化中最著名的形象之一。

与那些以连环杀手为主题的电影不同，《电话》的恐怖之处不在于暴力场面，而在于那种迫在眉睫的威胁感。 阴郁的场景、难以理解的符号，以及女主角时刻意识到自己的时间正在流逝——这些元素都起到了至关重要的作用。

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《咒语》，2013

20世纪70年代初，佩隆一家搬进了罗德岛的一栋老房子。不久，住户们开始注意到一些奇怪的现象：莫名其妙的声音、物品自行移动，以及神秘的夜间事件。

当情况变得危险时，一家人向埃德和洛琳·沃伦夫妇求助——这对著名的美国夫妇专门研究所谓的超自然现象。

沃伦夫妇试图查明威胁的本质，并发现这栋房子的过去与一些令人毛骨悚然的故事息息相关。

《驱魔》因宣称与真实事件有关而吸引了观众的关注。 导演詹姆斯·温着重营造了恐惧感逐渐升级的效果。他没有采用连绵不断的暴力场面，而是利用黑暗、寂静、突如其来的声响，以及对危险降临的期待感来营造氛围。

对于想要观看关于被诅咒的房子和超自然力量故事的观众来说，这是最佳选择之一。

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《邪屋》，2012

专攻犯罪纪实文学的作家艾莉森·奥斯瓦尔特带着家人搬进了一栋曾发生过大规模杀人案的房子。

他在阁楼上发现了一个装有旧电影胶片的盒子。翻看这些录像后，他发现了不同家庭遇害的场景。渐渐地，他意识到所有这些罪案可能都相互关联。

被创作新畅销书的机会所吸引，艾利森继续展开调查，却没注意到自己的家人已身陷险境。

《邪恶》将侦探故事与超自然恐怖元素融为一体。那些老旧的录像带营造出独特的紧张感——颗粒感强烈的画面、缺乏对话以及令人不安的配乐，使得画面显得格外阴森。

影片逐步揭开了神秘存在巴古拉的真相，它与儿童失踪及整个家庭的灭门惨案息息相关。

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《小丑回魂》，2017

在德瑞这个小镇上，孩子们开始无故失踪。比尔·丹布罗的弟弟成为受害者之一，悲剧发生后，他决心查明真相。

他与朋友们一起，逐渐揭开了这座城市令人毛骨悚然的秘密。原来，多年来，德瑞镇上一直潜伏着一个神秘生物，它通常会化身为小丑潘尼怀斯。

这些青少年发现，这头怪兽能够改变外貌，侵入人们的意识，并利用他们的个人恐惧。

该片改编自斯蒂芬·金的同名小说，将经典恐怖元素与关于友谊、成长以及克服童年创伤的故事融为一体。

由比尔·斯卡斯加德饰演的潘尼怀斯形象尤为广受欢迎。他那不自然的面部表情、突兀的动作以及令人毛骨悚然的笑容，已成为当代恐怖电影中最令人过目难忘的形象之一。

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《遗传》，2018

年迈的母亲去世后，安妮·格雷姆试图与丈夫和两个孩子一起回归正常生活。然而，不久之后，这个家庭开始发生一系列奇怪且令人不安的事件。

安妮逐渐揭开了母亲的过去以及隐藏的家族秘密。与此同时，家庭成员之间的关系日益恶化，一系列悲剧迫使角色们开始质疑自己对现实的认知。

与传统恐怖片不同，《遗传》将重点放在了人物心理上。片中的恐惧不仅源于超自然现象，更源于悲痛、内疚以及家庭关系的破裂。

阿里·阿斯特的这部首部长片因其对恐怖片类型的独特处理方式而备受瞩目。导演将家庭戏剧逐渐转化为关于神秘主义和角色无法掌控的力量的故事。

《遗传》恐怕不适合作为轻松的晚间观影选择。这是一部沉重的心理恐怖片，氛围令人不安，其中的一些场景可能会长久地留在观众的记忆中。

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《德州电锯杀人狂》，1974年

一群年轻人踏上穿越德克萨斯州的旅程，前往探访一处古老的家族宅邸。途中，这群朋友遇到了一个奇怪的搭车人，随后来到了一处偏僻农场附近，而农场的居民们却隐藏着一个骇人的秘密。

不久，主角们便遭遇了一名戴着人皮面具、手持电锯作为武器的男子。原本平凡的旅行瞬间演变成一场生存之战，任何一步走错都可能付出生命的代价。

《德州电锯杀人狂》已成为该类型片历史上最具影响力的影片之一。 尽管该片以极度血腥著称，但其令人毛骨悚然的效果很大程度上并非通过直接展示暴力实现，而是通过剪辑、音效以及持续的危机感营造出来的。

有趣的是，该片当时的宣传曾给人一种印象，仿佛剧情基于真实事件。实际上，剧情纯属虚构，尽管杀手形象的某些元素确实受到了美国连环杀手埃德·盖恩罪行的启发。

对于13号星期五这一天来说，对于那些希望观看一部塑造了现代电影恐怖观念的经典砍杀片的影迷而言，这无疑是一个绝佳的选择。

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《驱魔人》，1973年

著名女演员克里斯·麦克尼尔发现她12岁的女儿瑞根的行为发生了奇怪的变化。 女孩开始表现出攻击性，用一种不同寻常的声音说话，并出现了一些连医生都无法给出令人信服解释的现象。

起初，母亲求助于医疗专家，但多次检查均未见成效。当瑞根的病情恶化时，克里斯决定向天主教神父德米安·卡拉斯寻求帮助。

随后，经验丰富的驱魔神父梅林也加入了调查。1973年上映后，《驱魔人》引发了巨大轰动。 该片因露骨的场景、宗教主题以及对观众产生的心理影响而引发争议。与此同时，它获得了十项奥斯卡奖提名，并斩获两项大奖。

该片改编自威廉·彼得·布莱蒂的同名小说，而该小说又受到1949年美国一起驱魔事件报道的启发。

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《跟我说话》，2022

一群澳大利亚青少年发现了一件不同寻常的物品——一只经过防腐处理的人手，据当地传说，它能让人与另一个世界沟通。

要建立联系，需要拿起这只手，念出特定的咒语，并邀请灵体进入自己的身体。起初，这些年轻人将其视为一种娱乐，用智能手机拍摄实验过程，并将视频分享给朋友。

然而，这个游戏有一条铁律：接触时间不得超过90秒。一旦违反，超自然实体可能会滞留于人体内。

女主角米娅在经历母亲去世后，逐渐对与灵体交流产生了依赖。当一次通灵仪式以悲剧收场时，她试图弥补后果，却反而更深地陷入了危险的灵界。

《跟我说话》已成为近年来最引人注目的恐怖片之一。导演们巧妙地将经典的召魂故事与当代青少年文化、社交媒体以及追求新刺激的欲望相结合。

与传统的附身题材电影不同，片中的主角们在未意识到可能后果的情况下，主动为超自然力量敞开了大门。

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