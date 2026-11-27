乐队“ANTITILA”发布了新歌《疗养院》及其MV，该作品献给那些因战争而精疲力尽、渴望至少能休息几天、睡个好觉并恢复元气的乌克兰人。

视频中展现了一座别开生面的疗养院，那里有牛奶浴、卷心菜敷贴、声音疗法，以及造型如迪斯科球般的核磁共振成像设备。这支MV是在切尔尼戈夫州的“卡恰尼夫卡”自然保护区内拍摄的。

据塔拉斯·托波利介绍，这首歌的创作灵感源于人们希望至少能暂时将战争抛诸脑后，沉浸在宁静之中，从而恢复元气。 尽管表现形式带有讽刺意味，但这首歌传达了严肃的情感，特别是对炮击的疲惫以及渴望再次安稳入睡的愿望。

TikTok用户们已开始为这首新歌拍摄视频，分享自己对休假的憧憬。乐队还宣布将抽奖送出疗养院的住宿券。

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在“在家”和“在家2.0”系列巡演的最后一场演出结束后，“安提蒂拉”乐队将在乌克兰暂停巡演。

主唱塔拉斯·托波利亚表示，他和乐队“安提蒂拉”并未从军队中复员。根据现任乌克兰驻英国大使瓦列里·扎卢日尼的命令，他们被调往基辅。

5月22日星期日，在意大利帕多瓦举行的演唱会上，英国歌手兼音乐人詹姆斯·布兰特将一首歌曲献给了“安提提拉”乐队——该乐队的成员们已将乐器换成了武器。

“Antytila”乐队与埃德·希兰（Ed Sheeran）共同发布了一首合作单曲。该歌曲及MV于今天（5月2日）首播。

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