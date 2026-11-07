视频：卡马利亚在日托米尔的演唱会因俄罗斯袭击导致断电，但她仍坚持完成了演出

这位女歌手在日托米尔演出期间，因俄罗斯对能源基础设施的袭击导致停电。但她并未中断演唱会，而是在一片漆黑中继续清唱。

“今天，我从一个完全不同的角度重新认识了她。她不仅仅是一位百万富翁的前妻——她是一位心地宽广的坚强女性。 自战争爆发之初，卡玛利亚就积极支援乌克兰武装部队，购买防弹背心，资助为流离失所者建造住房，并不断在欧洲及世界各地的慈善音乐会上演出，为我们的军队筹集了数百万资金。 而今天，在日托米尔剧院的黑暗中，她展现了这种坚如钢铁的乌克兰身份认同与不屈精神，”瓦伦蒂娜·叶尔莫连科写道。

undefined

据悉，卡玛利亚在日托米尔的演唱会于2026年11月6日18:00在伊万·科切尔加命名学术音乐戏剧剧院举行。此次演出是“比以往任何时候都更强大”演唱会系列的一部分。

此前，歌手卡玛利亚曾透露，她的前男友曾对她施暴。

视频：卡玛利亚与扎胡尔离婚后声称自己从未结过婚。

此前，卡玛利亚在《桑布卡》的伴奏下于装甲车上跳舞，引发了网络热议。

此外，乌克兰歌手卡玛利亚还透露了自己衣橱里单品的价值，并列出了最贵和最便宜的服装价格。

卡玛莉亚谈到了离婚后与穆罕默德·扎胡尔之间的争吵。

关注我们在