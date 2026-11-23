好莱坞演员基努·里维斯成为拉斯维加斯“一级方程式”大奖赛的明星嘉宾之一。 这位62岁的演员身着黑色西装外套、牛仔裤，头戴帽子并系着围巾现身活动现场。

不过，最引人注目的是他在比赛结束后所扮演的一个出人意料的角色。

里维斯坐上豪华轿车的驾驶座，将三位领奖者送到了赛后采访现场。

这位演员还造访了位于车队维修区内的围场，那里不仅设有车队车库，也是与车手会面的场所。他现场观摩了活动进程，并与参与者进行了交流。

拉斯维加斯大奖赛一如既往地吸引了众多名人。今年赛车周末的嘉宾中还包括金·卡戴珊、克里斯·埃文斯和克里斯·普拉特。

来源：《People》杂志。

基努·里维斯在纽约会见了捷克总统彼得·帕维尔。这位演员出席了大西洋理事会全球公民奖（Atlantic Council Global Citizen Awards）颁奖典礼，在典礼上颁发了一项奖项，随后与这位捷克领导人进行了交谈。

基努·里维斯向美国联邦法院提出申请，请求减轻对导演卡尔·林施的刑罚，后者被认定犯有挪用Netflix资金的欺诈罪。 这位演员称其为才华横溢的艺术家，并请求法庭在量刑时对他予以宽恕。

加拿大影星基努·里维斯首次亮相职业赛车赛场。

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