乌克兰人民艺术家奥尔加·苏姆斯卡荣获第30届“2025年度人物”奖。11月1日，在周年庆典上，这位女演员受到了表彰。

奥尔加·苏姆斯卡凭借2025年的表现，在“年度人物”奖的“年度艺术家”提名中脱颖而出。此次周年庆典在乌克兰国家歌剧院举行。

奥尔加·苏姆斯卡在歌剧院的舞台上，向乌克兰军人表达了感谢。值此奖项周年之际，这位女演员还追忆了传奇的人民艺术家博格丹·斯图普卡——30年前，她曾与他共同入围该奖项的同一提名。 “能站在这片舞台上，我感到无比幸福。我记得30年前，我们曾与博格丹·西尔维斯特罗维奇·斯图普卡同获提名的那一刻。 让我们用掌声向他致敬。我们的传奇。这是我生命中的又一个历史性时刻，为此，首先是我，以及我们所有人，都要感谢我们的捍卫者们，”这位女演员说道。

奥尔加·苏姆斯卡还在自己的社交媒体上单独分享了获得该奖项的感想，并展示了颁奖典礼的现场照片：“感谢授予我‘年度人物’这一殊荣。对我来说，这是莫大的荣誉！ 乌克兰万岁！向我们的男、女捍卫者致敬！我为乌克兰人民服务。”

此前，苏姆斯卡曾在“广播听写”活动后批评阿斯塔菲耶娃，并将她与亚努科维奇相提并论。

达莎·阿斯塔菲耶娃在参加“民族团结广播听写”活动后，成为了舆论焦点。 部分网友批评了这位艺人，但她的支持者指出，她长期以来一直使用乌克兰语作品，且不仅在公开场合，平时也致力于推广乌克兰语。

此前，奥尔加·苏姆斯卡曾展示过自己在俄罗斯对基辅发动夜袭时是如何躲藏的。

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