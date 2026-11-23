30岁的国民卫队军人塔拉斯·雷齐在《乌克兰之声-14》节目中演唱了Yaktak的歌曲《夜晚》。

他的表演给蒂娜·卡罗尔留下了深刻印象，以至于她在表演过程中当场邀请MONATIK共舞一曲慢舞。

阿特姆·皮沃瓦罗夫和娜塔莉亚·莫吉列夫斯卡都向这位选手伸出了橄榄枝。导师们之间为此展开了一场争夺战。莫吉列夫斯卡强调，她队伍里还为他保留着最后一个名额。

塔拉斯目前服役于国民卫队，不久后将晋升为战斗排长。他参加这档节目，是为了向世人展示乌克兰音乐与文化的力量。这位军人最终选择了娜塔莉亚·莫吉列夫斯卡的战队。

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阿尔捷姆·皮沃瓦罗夫成为新一季《国家之声》的第四位导师。 他将与蒂娜·卡罗尔、娜塔莉亚·莫吉列夫斯卡娅以及MONATIK共同执教，第14季的首播将于10月25日21:00在“1+1乌克兰”频道播出。 对于皮沃瓦罗夫而言，这将是他在该节目中担任导师的第二个赛季。

女演员奥莱娜·斯维特利茨卡在参加《乌克兰之声》第14季盲选环节后，针对引发的批评浪潮做出了回应。 她成功加入了娜塔莉亚·莫吉列夫斯卡娅的战队，但她的表演在观众中引发了褒贬不一的反应。

乌克兰女演员奥莱娜·斯维特利茨卡参加了歌唱比赛《乌克兰之声》第14季，演唱了歌手盖塔娜的歌曲《孤独的女老板》。

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