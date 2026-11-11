华纳兄弟正在筹备重启浪漫喜剧《你有一封信》，由汤姆·汉克斯和梅格·瑞恩主演

好莱坞继续重拍经典电影。这次，1998年的浪漫喜剧《你有一封信》将重获新生，该片由汤姆·汉克斯和梅格·瑞恩主演。 该片当年就向世人证明，即使没有Tinder、Instagram以及社交媒体上无休止的私信往来，人们依然可以通过互联网坠入爱河。

华纳兄弟影业已着手制作这部经典电影的新版。与此同时，制片方计划不仅重现原版故事，还将为观众呈现全新的剧情。

新片的首映日期尚未公布。

该项目将由因浪漫喜剧《我想把你找回来》而闻名的杰森·奥利担任导演兼编剧。

黛博拉·卡普兰和哈里·埃尔丰特曾参与过前一版剧本的创作。尼尔·莫里茨和塔尼亚·兰道将回归担任新片制片人，他们也曾参与过原版电影的制作。

剧情细节目前仍处于保密状态。主演人选也尚未公布。此外，目前尚无信息表明汤姆·汉克斯和梅格·瑞恩是否会出现在新片中。

浪漫喜剧《你有一封信》由导演诺拉·埃夫隆执导。剧情围绕一家小书店的老板凯瑟琳·凯利和商人乔·福克斯展开，后者实际上曾试图摧毁她的生意。

现实生活中，这两位主角彼此无法忍受，但在网络上，由于不知道对方的真实身份，他们逐渐坠入了爱河。

该片全球票房超过2.5亿美元。此外，梅格·瑞恩还获得了“金球奖”最佳喜剧或音乐剧女主角奖的提名。

有趣的是，这部1998年的电影本身也不是完全原创的故事。其剧情源自匈牙利剧作家米克洛什·拉斯洛于1937年创作的戏剧《香水店》。

据《好莱坞报道》报道。

此前，《时代》杂志曾发表了对扎克·克雷格执导的新片《生化危机》的影评，称其为一部节奏明快、引人入胜的僵尸题材电影。 该片是日本电子游戏电影版的重启之作，此前保罗·V·S·安德森曾于2000年代初至2016年期间将其改编为系列电影。

美国演员阿德里安·格雷尼在阿联酋阿布扎比表示，他希望《Entourage》剧集能重启，他在该剧中饰演好莱坞明星文森特·蔡斯。 在他看来，该剧的回归应以全新的视角重新审视电影行业，因为自2011年该剧完结以来，这一行业已发生了巨大变化。

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