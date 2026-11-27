好莱坞演员约翰·特拉沃尔塔对糕点制作充满热情，甚至多次在家庭烘焙比赛中夺冠。 在拍摄间隙，《低俗小说》和《发胶》的这位明星会制作节日甜点，并尝试各种新配方。

事实证明，特拉沃尔塔对制作甜点非常认真。他最喜欢的甜点包括花生酱夹心巧克力碎饼干、坚果饼干和酥饼。

烘焙时，这位演员大多依靠自己的直觉。与此同时，著名的美国厨师兼电视主持人艾娜·加滕也成为了他的灵感来源之一。

特拉沃尔塔尤其喜欢她那椰子味和巧克力味的纸杯蛋糕食谱。 据这位演员透露，制作这些巧克力甜点几乎需要用上所有能想到的食材，因此成本不菲。不过在他看来，成品绝对物有所值。

约翰·特拉沃尔塔的烹饪才能早在2021年就已为人所知。当时，Mötley Crüe乐队的鼓手汤米·李公开了他们之间一段有趣的聊天记录：这位演员曾请朋友分享曲奇的食谱。

随后，特拉沃尔塔给他发了一张烤箱里正在烘烤的饼干照片，并开玩笑地称自己为约翰尼·克罗克（Johnny Crocker）。这是他对美国著名烹饪品牌贝蒂·克罗克（Betty Crocker）名称的巧妙戏仿。

近年来，这位演员经常与孩子们——26岁的艾拉·布鲁和16岁的本杰明——一起过节。2024年，他甚至分享了一张感恩节庆祝活动时拍摄的温馨家庭合影。

与此同时，特拉沃尔塔并未放弃演艺事业。12月4日，以美国总统约翰·肯尼迪遇刺事件为背景的犯罪剧情片《1963年11月》即将上映。 在这部影片中，他饰演了黑手党成员约翰尼·罗塞利。

据《People》杂志报道，特拉沃尔塔在纽约举行的《1963年11月》新片首映式上谈到了自己的烹饪爱好。

此前，六年前痛失妻子凯莉·普雷斯顿的美国演员约翰·特拉沃尔塔坦言，自己已准备好迎接新的爱情。

美国演员约翰·特拉沃尔塔回忆道，他是在没有参加试镜或试音的情况下，就获得了昆汀·塔伦蒂诺经典电影《低俗小说》中的角色。

说唱歌手50 Cent发布了一段视频，视频中演员约翰·特拉沃尔塔正在随着他的歌曲起舞。“我和约翰·特拉沃尔塔一起玩。我发誓，我来这里完全是为了他，”50 Cent写道。

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