因在热门剧集《绝命毒师》中饰演特工亨克·施雷德而闻名的美国演员迪恩·诺里斯，在与妻子布里吉特·诺里斯共同生活25年后，正与她办理离婚手续。

布里奇特·诺里斯早在去年就提交了离婚申请。不过，这对夫妇分手的消息直到现在才被曝光。目前离婚程序仍在进行中。

据媒体报道，财务问题可能是导致两人分手的可能原因之一。具体而言，这对前夫妇曾为位于加利福尼亚州的一家餐厅提交了破产申请。

“根据文件显示，该公司资产总额为147,810美元，但债务高达1,811,598.46美元。 根据第11章破产法，该公司可对债务进行重组，以维持经营，”文件中指出。

迪恩和布里吉特·诺里斯共有五个孩子。

迪恩·诺里斯曾就读于哈佛大学，随后毕业于伦敦皇家戏剧艺术学院。

他的演艺生涯始于20世纪80年代末。起初，诺里斯主要在电影和电视剧中出演客串角色。 该演员的早期作品包括电影《致命武器2》、《终结者2：审判日》和《记忆碎片》。

真正让他声名鹊起的，是他在电视剧《绝命毒师》中饰演的缉毒局探员亨克·施雷德一角。

此外，迪恩·诺里斯还出演过电视剧《穹顶之下》、《黑道家族》以及其他影视作品。

据《Page Six》报道。

值得一提的是，乌克兰歌手MARUV（本名安娜·科尔苏恩）已与担任公关经理的丈夫亚历山大·科尔苏恩离婚。 此前，随着全面战争的爆发，这位艺人已移居海外，并继续面向俄罗斯观众进行演出。

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