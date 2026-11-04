根据调查显示，犯罪组织成员向与“乌克兰国家核电公司”及其他能源行业国有企业有业务往来的公司索要了合同金额的10%至15%。 在五年时间里，通过一个专门从事洗钱的独立办公室，流经的现金总额超过1.11亿美元和1200万欧元。

乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）已完成“米达斯”案的庭前调查，并向辩护方公开了案件材料供其查阅。 这是一起大规模腐败骗局，参与者通过该骗局干预战略性国有企业的运营，获取非法款项并洗钱。

据调查方称，与“能源原子”公司以及能源部管辖范围内的其他企业签订合同的公司，必须将合同金额的一部分交给该骗局的参与者。 此类回扣的比例在10%至15%之间。合同金额越高，回扣金额就越大。

该组织专门设立了一个办公室来处理收到的资金。 据侦探估算，仅能源领域在2020年至2025年间，就向该组织转移了超过1.11亿美元和1200万欧元的现金。与此同时，该组织还掌握着来自其他渠道的资金。

洗钱手段不仅限于现金交易。据乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）的数据，该组织还利用加密货币、有价证券及海外投资基金进行洗钱。所有这些手段旨在掩盖资金的真实来源。

在调查洗钱方案的同时，侦探们还搜寻了可能属于该案参与者或用非法所得购买的财产。NABU和SAP表示，已成功冻结了乌克兰境内及海外的资产。 对资产的追查及冻结工作今后仍将继续进行。

执法部门正在其他刑事诉讼中继续调查此案的个别环节，涉及能源行业可能存在的行贿行为以及为他人利益进行的洗钱活动。

回顾一下，2025年11月，NABU和SAP曾通报查获了一个据调查在能源领域活动的庞大犯罪组织。 随后，前副总理奥列克西·切尔尼绍夫和前能源部长赫尔曼·加卢申科也被列入嫌疑人名单。

目前，辩护方需审阅案件材料。此后，起诉书将移交法院，由法院对收集到的证据及案件情况进行审理。

“米达斯”行动：调查的关键事实及涉案人员

在此次调查中，共有八人受到指控。主要涉案人员包括：商人兼“Kvartal-95”工作室联合创始人蒂穆尔·明迪奇，在国家反腐败局（NABU）公布的录音中，他被称为“卡尔森”。 此外，涉案人员还包括能源部长前顾问伊戈尔·米罗纽克（绰号“火箭”）、“埃内戈阿托姆”安全执行局前负责人德米特里·巴索夫（绰号“男高音”）， 以及被称作“舒加曼”的企业家亚历山大·祖克曼。

该骗局中，负责资金流转的特别办公室工作人员扮演了特殊角色。资金正是通过该办公室进行汇集、核算及操作，以掩盖资金的非法来源。

2025年11月10日凌晨，蒂穆尔·明迪奇离开了乌克兰。随后，国家安全与国防委员会对他实施了制裁。

15个月和1000小时的录音： “明迪奇录音案”的调查过程

代号“米达斯”的行动，也被称为“明迪奇录音案”，是国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）经过一年多秘密调查的成果。 侦探们对该组织的活动进行了长达15个月以上的记录，调查早在2024年夏季就已展开。在此期间，执法部门收集了海量的证据材料，其中约1000小时的涉案人员谈话录音构成了重要且关键的部分。

在宣布嫌疑之前，几乎所有国家反腐败局（NABU）的侦探人员都参与了行动的最后阶段。根据基辅及其他地区法院的裁决，执法部门进行了70多次搜查，期间查获了文件和大量现金。

首批五名涉案人员被拘留，并于2025年11月11日对另外七名涉案人员正式宣布了嫌疑。 此外，侦探们还调查了用于建设关键能源基础设施防护设施的资金可能存在的挪用行为。这些设施本应保护能源设施免受空中袭击。

“路障”机制：以封锁相威胁及虚假绰号

执法部门将该组织成员从供应商处获取资金的运作模式称为“路障”。 向“乌克兰国家核电公司”及能源部下属企业供应商品或提供服务的公司，面临两难选择：要么上交合同金额的10%至15%，要么失去与政府机构合作的机会。

无论是在签署新协议、续签现有合同，甚至仅仅是为了让公司继续留在官方供应商名单中，都会被索要钱财。 如果承包商拒绝付款，其已完成工作的款项就会被拖欠。通过这种方式，公司被迫接受组织者的条件，而那些拒绝的公司则被逐步挤出市场。

该骗局的参与者都使用代号。 蒂穆尔·明迪奇被称为“卡尔森”，亚历山大·祖克曼被称为“舒加曼”或“老板”，伊戈尔·米罗纽克被称为“火箭”，而德米特里·巴索夫则被称为“男高音”。 调查材料中还提到了后台办公室的工作人员：伊戈尔·富尔森科（绰号“雷希克”）、莱莎·乌斯蒂缅科和柳德米拉·佐里娜。

其他涉案人员还包括曾担任能源部长和司法部长的赫尔曼·加卢申科，他使用“教授”和“西吉斯蒙德”等化名， 以及前民族团结部负责人奥列克西·切尔尼绍夫，其代号为“切·格瓦拉”。

叶尔马克案的分支及资本转移

“米达斯”调查不仅限于能源行业回扣的主要案件。执法部门还将其他与高级官员及金融交易相关的案情划分为独立的诉讼程序。

2026年5月，在前总统办公室主任安德烈·叶尔马克涉及的一起案件中，其名字浮出水面。他被指控涉嫌洗钱，涉案资金源自“米达斯”案相关人员。 在关于涉嫌洗钱和财产合法化的案卷材料中，还提到了谢尔盖·西兰丘克、莉莉娅·利森科、根纳季·奥帕尔丘克和玛丽娜·梅德韦杰娃。

他们不仅试图在乌克兰境内隐匿资金和财产。在基辅市中心，还设有一个专门的办公室，用于进行“黑账”核算和清点现金。随后，资金通过一家外国公司网络进行转移，而财产则登记在他人名下。 大部分现金支付和金融交易都在国外进行，以此掩盖这些资金的真实来源。

制药大亨未被察觉：切尔沃宁科的药房业务如何被纳入明迪奇的商业帝国

由于将注意力集中在能源行业的官员身上，国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）的侦探们没有注意到， 或者说，是刻意留待日后调查——蒂穆尔·明迪奇的亲密盟友兼好友、制药大亨伊戈尔·切尔沃宁科，即“法玛斯托尔”集团的所有者，该集团旗下拥有“美好的一天药房”连锁店。

药业大亨伊戈尔·切尔沃宁科

媒体调查将切尔沃宁科的商业活动与明迪奇的亲信圈联系在一起。 “法玛斯托尔”有限责任公司（2024年营业收入达42.4亿格里夫纳）的大部分股权，登记在塞浦路斯公司Pharminvest Holdings Limited名下。 据执法部门消息人士透露，该公司超过30%的股份由明迪奇身边的人士控制。

据消息人士称，这些商人之间的合作始于解决针对药店企业家、前交通部长叶夫根尼·切尔沃宁科兄弟的制裁问题。 据此说法，转让药房业务的大部分股权，是作为游说支持的报酬。

此外，国家警察局和检察院正在调查通过“法玛斯托尔”及其他药房连锁网络进行的洗钱活动。 根据刑事诉讼材料显示，2022年至2025年间，超过183家法人实体为“超声波驱鼠”专利支付了数百万格里夫纳的专利使用费。 调查人员认为这些专利是虚假的。据执法部门称，通过这种模式，从药店市场转移了超过20亿格里夫纳。其中至少有3.61亿格里夫纳是未缴纳的税款，导致国家预算收入减少。

搜查行动开始后，“法玛斯托”公司出人意料地在其经营范围中新增了电影制作项目。这一变动在药房行业显得不同寻常，且与明迪奇合作伙伴相关公司的类似案例如出一辙。

在国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）的调查材料中，切尔沃宁科及其制药公司的名字目前仅被简要提及。 具体而言，涉及在科津建设“王朝”别墅小区的过程中，可能通过现金“1号表格”洗钱。

议员雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克表示，切尔沃宁科目前尚未在“米达斯”案中收到正式的嫌疑通知，但他与涉案人员的联系应引起调查人员的关注。 据他透露，执法部门记录到亚历山大·祖克曼曾与合作伙伴一同造访药房连锁店的办公室。这可能表明，制药行业与明迪奇的幕后团队之间的联系，比此前认为的更为紧密。

行踪与现状：“米达斯”案涉案人员当前状况

截至今日，该案的主要涉案人员身处不同国家，处境各异。 蒂穆尔·明迪奇（“卡尔森”）及其商业伙伴亚历山大·祖克曼（“舒加曼”）早在2025年秋季被宣布涉嫌犯罪之前就已离开乌克兰。 两人目前均身处以色列。乌克兰法院已裁定对其进行缺席逮捕，执法部门已将相关文件提交至国际刑警组织，以对这两名商人发布国际通缉令。

乌克兰正试图争取将其引渡回国。据特别反腐败局（SAP）负责人亚历山大·克利缅科称，截至2026年8月，以色列尚未就引渡明迪奇和祖克曼的请求作出回应。 与此同时，明迪奇本人正试图对针对他的制裁提出上诉：他已向最高法院提起诉讼，要求撤销针对乌克兰总统的制裁。

前能源部长赫尔曼·加卢申科（绰号“教授”）的情况则有所不同。他在试图越境时被拘留，随后法院裁定将其羁押，但允许其交保获释。 起初保释金为2亿格里夫纳，但随后金额降至1.5亿。6月29日，这笔款项已缴清，加卢申科随即获释出狱。

7月底，最高反腐败法院上诉庭维持了原有的预防措施。因此，加卢申科虽获释，但须履行法院规定的义务。 具体而言，未经许可不得离开基辅及基辅州，不得与特定人员接触，且必须佩戴电子脚镣。

前民族团结部负责人奥列克西·切尔尼绍夫（“切·格瓦拉”）目前也仍处于保释状态。2026年7月，最高反腐败法院未延长其佩戴电子脚镣的义务。 与此同时，在与“王朝”别墅区建设相关的案件中出现了新的嫌疑。具体而言，涉及可能存在的洗钱行为。 案卷材料中还涉及向切尔尼绍夫转交50万美元的最初案情。

本案的其他涉案人员还包括“乌克兰国家核电公司”前安全执行总监德米特里·巴索夫（绰号“男高音”）。2025年底，他在缴纳了4000万格里夫纳保释金后获释。 但执法部门对他的指控并未就此结束。2026年7月10日，乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）向巴索夫通报了新的指控，称其涉嫌通过“路障”骗局洗钱。 据调查方称，在2023年至2025年期间，他将超过3000万格里夫纳的资金洗白。这些资金被用于在乌克兰和印度尼西亚巴厘岛购买汽车及房地产。 财产登记在一名亲近人士名下，部分交易通过加密货币进行。当时当局未对巴索夫的羁押措施进行变更：特别反腐败检察署解释称，这是因为他未违反所承担的义务。

而能源部前顾问伊戈尔·米罗纽克（绰号“火箭”）则仍被羁押。不过，他获释所需的保释金数额已发生显著变化。 此前法院将其定为8500万格里夫纳，但2026年10月13日，最高反腐败法院将金额下调至2500万。与此同时，米罗纽克在缴纳这笔款项前仍将被羁押。 若获释，他须遵守一系列限制，包括未经法院许可不得离开基辅及基辅州，不得与指定人员接触，并须佩戴电子脚镣。

其他相关案件及涉案人员：关于耶尔马克、希拉和维尔比茨基的已知情况

“米达斯”案并非执法部门唯一调查涉案人员潜在腐败关联及金融交易的案件。国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）已将部分案卷划分为独立案件。 在这些调查中被提及的人员包括：前总统办公室主任安德烈·耶尔马克、前总统办公室顾问阿尔捷姆·希洛以及前总检察长副手德米特罗·韦尔比茨基。

安德烈·叶尔马克在卸任总统办公室主任一职后，重返律师行业。他还担任了乌克兰全国律师协会下属的“武装侵略受害者保护委员会”主席。 与此同时，他的名字仍出现在某项单独的反腐败诉讼材料中。

安德烈·叶尔马克在法庭上

2026年5月，耶尔马克被通知涉嫌洗钱，据调查方称，这些资金系“米达斯”组织成员所得。执法部门正在调查这些资金是否通过在基辅郊区建设高端房地产项目被洗白。 叶尔马克本人否认了这些指控。

在收到嫌疑通知后，法院对其裁定采取保释措施，保释金为1.4亿格里夫纳。该款项已于5月18日缴纳。此后，对其的程序性限制逐渐放宽。 8月，反腐败特别法院（VAKS）允许耶尔马克不仅可在基辅及基辅州内活动，还可前往乌克兰其他地区。9月15日，法院准许其摘除电子脚镣。 该决定以医疗原因作了解释：根据专家的结论，继续使用该设备可能会损害耶尔马克的健康。对其的其他诉讼义务则延长了60天。

“米达斯”案中还有一条独立的调查线索。涉及国有“森斯银行”及其可能被用于处理与蒂穆尔·明迪奇身边人员相关的资金流。 2026年5月，调查涉案人员的通话记录被公开，显示在该国有银行监事会成立之前，各方就已经讨论过对其施加影响的问题。 具体而言，亚历山大·祖克曼与该行管理层顾问瓦西里·韦塞利曾讨论过未来监事会成员的人选；而在其他谈话中，则涉及明迪奇对该行的兴趣以及通过该行流转的资金流。 据调查方称，该集团可能已实际控制了“森斯银行”，并随后利用该银行转移了“福雷斯特·甘普”行动中洗白的部分资金。 据乌克兰国家反腐败局（NABU）称，1.5亿格里夫纳中的一部分正是通过该银行转账，这笔资金随后被用作“米达斯”案中赫尔曼·加卢申科的保释金。

但在这一背景下，“Sens Bank”的故事并非始于明迪奇。 2023年IBOX Bank清算后，这家国有银行得以在为在线赌场提供服务的支付服务市场中巩固其地位。正是围绕IBOX Bank退出市场的种种情况，随后引发了关于资金流可能被重新分配的怀疑。 在公开材料和声明中，前总统办公室顾问阿尔捷姆·希洛和前副总检察长德米特里·维尔比茨基的名字屡屡出现。很可能正是这两位官员促成了IBOX Bank的清算，以便为“Sens Bank”扫清市场障碍。

前检察官德米特里·维尔比茨基

阿尔捷姆·希洛的名字此前还曾出现在与“米达斯”材料相关的事件中。2025年11月，议员雅罗斯拉夫·热列兹尼亚克声称，所谓“明迪奇档案”—— 这些关于议员、记者和官员的机密档案——国家反腐败局（NABU）的侦探在某商人的办公室中发现了这些档案——可能是由经济安全局（BEB）的员工协调完成的，而阿特姆·希洛可能是这项工作的关键组织者之一。 据称，他对经济安全局领导层具有非正式影响力，并能调动分析部门参与此类材料的编制。杰列兹尼亚克还将希洛与针对IBOX银行施压的非正式过程联系在一起。

前总统办公室顾问阿尔捷姆·希洛

正如我们此前所述，国家反腐败局（NABU）的侦探已将与该事件相关的若干具体情节单独列为独立的刑事诉讼案件。 只能希望在这些案件中，维尔比茨基和希洛的名字能频繁出现，以便法律能对这两位曾任总检察长办公室和总统办公室官员的人给予公正的惩罚。

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