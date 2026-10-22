2025年期间，安保人员在罗马尼亚泽尔内什蒂的Tohan弹药工厂发现了14扇敞开且未上锁的门。在储存烟火材料的企业区域内，一些建筑的窗户破损，门用铁丝捆绑在一起，Balkan Insight报道称，相关信息来自其获得的文件。

据该媒体报道，工厂区域内的照明仅部分正常运行：在一些区域，不到一半的照明设备能够使用，而在一处仓储设施中，这一比例为5%。周界围栏在多处缺失，因为其被拆除或盗走。Tohan公司未回应该媒体关于安全状况的询问。

设备陈旧与网络诈骗

Romarm是罗马尼亚最大的国有武器制造商，协调15家子公司的工作。这些公司生产弹药、炸药、火炮系统以及军用装备零部件。在Romarm的多家企业中，设备可追溯至20世纪60至80年代；在其中一家工厂，员工因测量仪器磨损而不得不临时应对。

过去两年间，Romarm旗下企业两次成为类似骗局的受害者，骗局涉及干预与供应商之间的通信。在Tohan，诈骗者截获了与一家德国供应商的电子邮件往来，并说服员工将超过2万欧元转入由其控制的账户。

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2024年，在费格拉什的火药厂，一名犯罪者截获了与一家斯洛伐克供应商的通信，并替换了用于转账约1.7万欧元的银行账户。这笔资金原本用于供应浓硝酸。该企业表示，追回款项的案件正在波兰一家法院审理。

资金与管理

该集团的其他企业也在生产和使用国家资金方面存在问题。用于生产弹药火药的Pirochim Victoria工厂自2022年以来未生产任何产品。2026年前六个月，其收入不足2000欧元，尽管自2022年以来国家已拨出超过1亿欧元用于该企业的现代化改造。该公司将延误与一宗有关强制征收土地的诉讼联系起来，并表示计划在与莱茵金属正式成立合资企业后36个月完成该投资。

该媒体还报道称，Romarm子公司的个别管理人员面临刑事嫌疑。Uzina Mecanica Bucuresti总经理米哈伊·拉菲乌于夏季被反腐败检察官拘留，涉嫌收受承包商贿赂，以换取批准采购。调查仍在进行中，其职责已暂时移交给该企业的经济总监。

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